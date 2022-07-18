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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۱۸

مسئول موکب مسجد امام حسن عسکری (ع) در گفتگو با مهر:

سیراب کردن مهمانان مهمونی ۱۰ کیلومتری عید غدیر افتخار است

سیراب کردن مهمانان مهمونی ۱۰ کیلومتری عید غدیر افتخار است

مهمترین برنامه موکب مسجد امام حسن عسکری(ع) سیراب کردن مهمانان مهمونی ۱۰ کیلو متری عید غدیر با شربت، دم نوش و آب میوه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمانی ده کیلومتری غدیر به همت و مشارکت خیران مردمی، هیئات مذهبی، مساجد، گروه‌های جهادی، گروه‌های خدماتی و گروه‌های سرود با برنامه‌های مختلف همزمان با روز عید غدیر مصادف با ۲۷ تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در مسیر چهارراه پارک‌وی تا چهارراه ولیعصر (عج) در حال برگزاری است.

حسین محمدی مسؤول موکب مسجد امام حسن عسکری (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت موکب مسجد امام حسن عسگری (ع) در مسیر پیاده روی مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر اظهار داشت: این موکب با مشارکت جوانان دوستدار و عاشق راه و رسم حضرت امیرمومنان علی (ع) برپا شده تا از مهمانان عید غدیر حضرت پذیرایی کنند.

مسؤول موکب مسجد امام حسن عسکری (ع) ادامه داد: مهمترین برنامه این موکب سیراب کردن علاقمندان و شیفتگان امیرمومنان علی (ع) با شربت، دم نوش، هندوانه و آب میوه است چرا که افتخار ما سیراب کردن مهمانان مهمونی ۱۰ کیلو متری عید غدیر است.

کد مطلب 5541191
فاطمه علی آبادی

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