پارسا کریم زاده مسؤول موکب آل یاسین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برپایی موکب آل یاسین در مسیر پیاده روی مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر و اظهار داشت: محور اصلی فعالیت‌های موکب مکتب الزهرا (س) در مسیر پیاده روی مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر اجرای برنامه‌های فرهنگی برای کودکان بوده که در دو بخش بانوان و آقایان در حال برگزاری است.

وی از اهدای جوایز به کودکان در این موکب اشاره و بیان کرد: از جمله سرگرمی‌ها و بازی‌هایی که برای کودکان در نظر گرفته شده مارپله و تارت است که به شرکت کنندگان جایزه و هدایایی اعطا می‌شود.

مؤسس موکب آل یاسین به دیگر برنامه‌های این موکب برای کودکان اشاره کرد و گفت: برپایی غرفه نقاشی، برگزاری مسابقه قرائت قرآن، غرفه بازی کودکان از دیگر برنامه‌های است. ضمن اینکه برنامه پذیرایی با شیرینی و شربت برقرار است.

این موکب حدفاصل خیابان طالقانی و دمشق روبروی مسجد جمهوری اسلامی به خدمات رسانی می‌پردازد.