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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۱۴

مسؤول موکب آل یاسین در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

خدمات‌رسانی فرهنگی موکب آل یاسین به کودکان در مهمونی ۱۰ کیلومتری

خدمات‌رسانی فرهنگی موکب آل یاسین به کودکان در مهمونی ۱۰ کیلومتری

محور اصلی فعالیت‌های موکب مکتب الزهرا (س) در مسیر پیاده روی مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر اجرای برنامه‌های فرهنگی برای کودکان بوده که در دو بخش بانوان و آقایان در حال برگزاری است.

پارسا کریم زاده مسؤول موکب آل یاسین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برپایی موکب آل یاسین در مسیر پیاده روی مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر و اظهار داشت: محور اصلی فعالیت‌های موکب مکتب الزهرا (س) در مسیر پیاده روی مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر اجرای برنامه‌های فرهنگی برای کودکان بوده که در دو بخش بانوان و آقایان در حال برگزاری است.

وی از اهدای جوایز به کودکان در این موکب اشاره و بیان کرد: از جمله سرگرمی‌ها و بازی‌هایی که برای کودکان در نظر گرفته شده مارپله و تارت است که به شرکت کنندگان جایزه و هدایایی اعطا می‌شود.

مؤسس موکب آل یاسین به دیگر برنامه‌های این موکب برای کودکان اشاره کرد و گفت: برپایی غرفه نقاشی، برگزاری مسابقه قرائت قرآن، غرفه بازی کودکان از دیگر برنامه‌های است. ضمن اینکه برنامه پذیرایی با شیرینی و شربت برقرار است.

این موکب حدفاصل خیابان طالقانی و دمشق روبروی مسجد جمهوری اسلامی به خدمات رسانی می‌پردازد.

کد مطلب 5541130
فاطمه علی آبادی

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