به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تولیت آستان مقدس کهف الشهدای محله ابوذر زاهدان؛ محمود جوادیانفر اظهارداشت: این همایش با هدف ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و تجدید بیعت با امام عصر (عج) همزمان با روز عید سعید غدیر خم، از ساعت ۱۷ آغاز میشود.
وی با اشاره به برپایی ایستگاههای صلواتی در طول مسیر پیاده روی افزود: در این همایش انجمن ورزشهای همگانی به اجرای برنامههای مفرح از جمله برگزاری مسابقه شتردوانی خواهند پرداخت.
تولیت آستان مقدس کهف الشهدای محله ابوذر زاهدان گفت: در پایان نیز به حاضرین به قید قرعه هدایایی شامل لوازم خانگی و کارت هدیه تقدیم خواهد شد.
به گفته دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی - اجتماعی انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: جشنهای غدیر در این استان به صورت کاملاً مردمی برگزار میشود.
حسنعلی نوری اظهارداشت: در مجموع هفت کمیته شامل کمیته مراسم، کمیته فضاسازی، کمیته اطعام، کمیته محتوا، کمیته رسانه، کمیته بانوان و کمیته پشتیبانی برای برگزاری هرچه بهتر جشنهای عید غدیر و رساندن پیام غدیر در این استان تلاش خواهند کرد.
وی بیان کرد: ستاد مردمی غدیر به منظور هر چه بهتر برگزار شدن جشنهای دهه ولایت و امامت با هفت کمیته تشکیل شد و جشنهای این دهه با برگزاری دعای عرفه در سراسر سیستان و بلوچستان آغاز شد.
دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی_اجتماعی انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: جشنهای غدیر با مشارکتهای مردمی، مساجد محوری، تشکلهای جهادی و مؤسسات فرهنگی در این استان برگزار میشود.
وی افزود: ۱۱۰ هزار پرس غذا به همت گروههای جهادی و با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) و مردم به مناسبت عید سعید غدیر خم برای محرومین سیستان و بلوچستان طبخ میشود.
نوری اظهارداشت: بخشی از مواد اولیه این اطعام توسط کمیته امداد و بخشی توسط مشارکت مردم تهیه شده و تعدادی از مساجد زاهدان نیز با هدف بهره گیری از فضیلت اطعام در عید غدیر نسبت به اطعام مردم اقدام میکنند.
وی ادامه داد: بیشاز ۷۰ دیگ غذا تنها در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) زاهدان مطابق سالهای گذشته طبخ و در بین نیازمندان این شهر توزیع میشود
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