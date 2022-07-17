احمد وحیدی وزیر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پروژه الکترونیکی شدن مرزها در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: الکترونیکی شدن در مرزها پیگیری می‌شود و وضعیت خوبی را در این زمینه شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه ایران ارتباط خوبی با همسایگان مرزی دارد، گفت: مشکلی در اداره کردن مرزها با همسایگان مرزی نداریم.

وزیر کشور بیان کرد: در برخی از مرزها حمل و نقل زمینی مشکلاتی دارد که دستگاه‌های مختلفی در دولت موظف شده اند تا این مشکلات را برطرف کنند.

وحیدی با تاکید بر اینکه مشکلات حمل و نقل در برخی از مرزها مربوط به حمل و نقل باری است نه مسافری و در زمینه جا به جایی مسافری مشکلی نداریم، گفت: دستگاه‌ها در دولت موظف شده اند تا کیفیت سفرهای زمینی برای جابه‌جایی بار را بهبود ببخشند.