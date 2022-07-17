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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۶

وزیر کشور به مهر خبر داد؛

مشکلات حمل و نقل زمینی در برخی از مرزها برطرف می‌شود

مشکلات حمل و نقل زمینی در برخی از مرزها برطرف می‌شود

وزیر کشور از برطرف کردن مشکل حمل و نقل زمینی در برخی از مرزها خبر داد و گفت: ایران با همسایگان مرزی ارتباط خوبی در اداره کردن مرزها دارد.

احمد وحیدی وزیر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پروژه الکترونیکی شدن مرزها در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: الکترونیکی شدن در مرزها پیگیری می‌شود و وضعیت خوبی را در این زمینه شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه ایران ارتباط خوبی با همسایگان مرزی دارد، گفت: مشکلی در اداره کردن مرزها با همسایگان مرزی نداریم.

وزیر کشور بیان کرد: در برخی از مرزها حمل و نقل زمینی مشکلاتی دارد که دستگاه‌های مختلفی در دولت موظف شده اند تا این مشکلات را برطرف کنند.

وحیدی با تاکید بر اینکه مشکلات حمل و نقل در برخی از مرزها مربوط به حمل و نقل باری است نه مسافری و در زمینه جا به جایی مسافری مشکلی نداریم، گفت: دستگاه‌ها در دولت موظف شده اند تا کیفیت سفرهای زمینی برای جابه‌جایی بار را بهبود ببخشند.

کد مطلب 5540222

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