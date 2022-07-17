طبخ و توزیع ۱۱۰ هزار پرس غذای گرم به مناسبت عید غدیر در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید علی پور، ضمن تبریک فرا رسیدن دهه ولایت و امامت گفت: یکی از سنتهای حسنه در عید سعید غدیر، اطعام به صورت گسترده است که تلاش میکنیم بتوانیم این سنت را همه سال تقویت کنیم.
وی از طبخ و توزیع ۱۱۰ هزار پرس غذای گرم به مناسبت عید غدیر در این کلانشهر خبر داد و افزود: به یاری خدا ین کار با همکاری سپاه ناحیه بقیةالله (عج) و خیران و با محوریت مساجد و پایگاههای مقاومت بسیج انجام خواهد شد.
سرهنگ علی پور با ذکر این نکته که اطعام علوی را در محلات حاشیه و کمتر برخوردار شیراز انجام خواهیم داد، گفت: همچنین کار طبخ در محلات کم برخوردار انجام خواهد شد.
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