به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اعلایی صبح یکشنبه در کارگروه مشترک تنظیم بازار و قرارگاه امنیت غذایی استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به ارزیابی و رصد هوشمند فعالیت نانوایی‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که خیلی از آنها به صورت صادقانه و سالم کار می‌کنند ولی تعدادی از آنها تخلفات متعددی را انجام می‌دهند که به طور قطع با آنها برخورد می‌شود.

استاندار قزوین با بیان اینکه موضوع سهمیه بندی آرد نانوایی‌ها باید مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: سهمیه بندی نامناسب آرد نانوایی‌ها باعث شده تا برخی از نانوایان سود بالایی داشته باشند و برخی دیگر در پرداخت اجاره بهای خود هم مشکل داشته باشند که این روند باید اصلاح شود.

اعلایی با بیان اینکه بازرسی نانوایی‌های استان باید توسط جهاد کشاورزی و اداره غله انجام و گزارش آن به بازرسی استانداری ارسال شود تا روند آن به درستی صورت گیرد، اضافه کرد: با توجه به هوشمند شدن سامانه‌های پخت نان در نانوایی‌ها، تمامی اطلاعات مشخص است و باید با توجه به این سیستم جدید، اطلاعات به راحتی جمع آوری و نظارت به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه مهمترین هدف راه اندازی سامانه هوشمند بررسی تخلفات نانوایان است، گفت: این سامانه باید به شکل به روز و به دور از هرگونه مشکل و خلاء نرم افزاری کار خود را ادامه دهد تا در این فرآیند هیچ گونه مشکلی به وجود نیاید.

وی با بیان اینکه وضعیت نظارت به ویژه در مراکز شهرستان‌ها مطلوب نیست و باید با کمک سامانه‌های هوشمند این نظارت به شکل جدی تر و دقیق‌تری انجام شود، افزود: نظارت با استفاده از نیروهای جهادی که مقرر بود در تمامی استان انجام شود تا به امروز محقق نشده و باید تا هفته آینده گزارشی از وضعیت چگونگی بکارگیری نیروهای جهادی در جلسه ارائه شود.