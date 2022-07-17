به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی درفشیان مدیر مرکز بار و انرژی شبکه برق کشور با بیان اینکه طبق پیش بینی‌های سازمان هواشناسی، هفته جاری، هفته گرمی خواهد بود، گفت: پیش بینی می‌شود که امروز تقاضای مصرف برق به ۶۸ هزار مگاوات برسد که رقم بالایی است و تا نیمه مرداد، این گرما را در کشور شاهد خواهیم بود که فشار مضاعفی را به شبکه برق وارد می‌کند.

وی افزود: راهکارهای ساده‌ای وجود دارد که مصرف برق را کاهش می‌دهد؛ از جمله اینکه کمپرسور کولرهای گازی نباید مستقیماً زیر نور خورشید قرار گیرد که همین اقدام، تا ۲۰ درصد می‌تواند بدون کاهش سرمای خروجی این کولرها، مصرف برق آن‌ها را کاهش دهد.



مدیر مرکز بار و انرژی شبکه برق با تاکید بر اینکه بار بخش سرمایشی بر شبکه برق در سراسر کشور، حدود ۳۰ هزار مگاوات است، گفت: این صرفه جویی در بخش کولرهای گازی، در مقیاس کل کشور می‌تواند، حداقل حدود ۳ هزارمگاوات باشد که تقریباً، ۳ برابر تولید نیروگاه اتمی بوشهر محسوب می‌شود.