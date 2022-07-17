  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۳۸

منابع طبیعی گیلان اعلام کرد؛

هشدار آتش سوزی در عرصه های طبیعی و جنگلی گیلان

هشدار آتش سوزی در عرصه های طبیعی و جنگلی گیلان

رشت- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: با توجه به افزایش دمای هوا تا پایان هفته خطر وقوع آتش سوزی در عرصه های طبیعی استان گیلان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرحامد اختری اظهار داشت: به دلیل افزایش دما در این استان تا پایان هفته، با خطر وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع گیلان مواجه هستیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با بیان اینکه رعایت نکات ایمنی و مراقبت‌های لازم برای پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع ضرورت دارد، گفت: از روشن کردن آتش و رها کردن آن هنگام ترک طبیعت جدی خودداری شود.

وی از آماده باش کامل همه نیروهای منابع طبیعی استان خبر داد و اضافه کرد: مردم با مشاهده هرگونه آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، با سامانه تلفنی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ (امداد جنگل و مرتع) تماس گرفته، تا فوری پیگیری شود.

اختری با اشاره به کاهش ۸۰ درصدی حریق در ۳ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: حدود ۳ هکتار از عرصه‌های طبیعی گیلان در این مدت دچار حریق شد.

کد مطلب 5540480

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه