هشدار آتش سوزی در عرصه های طبیعی و جنگلی گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، میرحامد اختری اظهار داشت: به دلیل افزایش دما در این استان تا پایان هفته، با خطر وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع گیلان مواجه هستیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با بیان اینکه رعایت نکات ایمنی و مراقبت‌های لازم برای پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع ضرورت دارد، گفت: از روشن کردن آتش و رها کردن آن هنگام ترک طبیعت جدی خودداری شود.

وی از آماده باش کامل همه نیروهای منابع طبیعی استان خبر داد و اضافه کرد: مردم با مشاهده هرگونه آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، با سامانه تلفنی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ (امداد جنگل و مرتع) تماس گرفته، تا فوری پیگیری شود.

اختری با اشاره به کاهش ۸۰ درصدی حریق در ۳ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: حدود ۳ هکتار از عرصه‌های طبیعی گیلان در این مدت دچار حریق شد.