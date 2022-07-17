به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی حسینی صبح امروز یکشنبه در آئین افتتاح ۴ مرکز نگهداری، خیریه و مشاوره زیر نظر بهزیستی دزفول که در محل خانه کودک و نوجوان رادمان برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته بهزیستی و عید غدیر خم، اظهار کرد: امروز ۱۲ مجموعه سازمان بهزیستی در خوزستان که در حال ارائه خدمت هستند، بهره برداری شدند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه امروز ۱۱۹ نوع مشاغل خانگی کوچک و بزرگ در سطح خوزستان نیز افتتاح شدند، افزود: همچنین در هفته جاری ۳ هزار مسکن مددجویی در سطح کشور بهره برداری می‌شوند.

وی عنوان کرد: بیش از ۶۰۰ مرکز نگهداری کودک و نوجوان در سطح کشور وجود دارد که وظیفه توانمندسازی و تربیت ۹ هزار کودک و نوجوان را که توسط مردم یا دستگاه قضا به این مراکز سپرده شوند بر عهده دارند؛ آمار این کودکان و نوجوانان به دلیل رشد و حضور آنها در جامعه و ورود کودکان جدید به طور مرتب در حال تغییر است.

حسینی در ادامه بهزیستی را یک سازمان امدادی و حمایتی از جنس مدیریت بحران برشمرد و گفت: خدمات سازمان بهزیستی صرفاً به افراد تحت پوشش محدود نمی‌شود بلکه این سازمان با تمام افراد جامعه و بخشی از اتباع خارجی سرکار دارد و به ۸۵ میلیون ایرانی در زمینه‌های مختلف از جمله آزمایش‌های ژنتیک، مشاوره‌های پیش از ازدواج و تولد، بدو تولد، اعتیاد، گروه‌های آسیب دیده و سالمندان به ارائه خدمت می‌پردازد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: این سازمان ۱۵۰ نوع خدمات را به طور مستقیم به ۷ میلیون نفر مددجو و توان‌خواه که تحت پوشش این سازمان در سطح کشور هستند، ارائه می‌دهد.

حسینی یکی از اولویت‌های مهم سازمان بهزیستی را توانمندسازی جامعه هدف سازمان برشمرد و افزود: به منظور حمایت از کارآفرینی و اشتغالزایی مددجویان، اعتبارات و تسهیلات اشتغالزایی سازمان در سال جاری افزایش چشمگیری یافته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: علاوه بر توجه ویژه به موضوعات مهارت افزایی و توانمندسازی برای جامعه هدف در خوزستان، امسال بنا داریم تا تسهیلات تبصره ۱۶ رشد ۵ برابری داشته باشد.

حسینی گفت: سازمان بهزیستی کشور در سال گذشته ۸۵ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال جامعه مخاطب خود در نظر گرفته بود اما امسال این اعتبار به بیش از ۴۲۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت تا یک گام اساسی در زمینه رشد و اشتغالزایی افراد تحت پوشش سازمان برداشته شود.

به گزارش مهر، به مناسبت هفته بهزیستی و عید غدیر خم و با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور، ۴ مرکز شامل خانه کودک و نوجوان، مرکز نگهداری از معلولان خفیف، یک مؤسسه خیریه و یک مرکز مشاوره زیر نظر بهزیستی دزفول افتتاح شدند.