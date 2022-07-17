به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی ظهر یکشنبه در حاشیه تجلیل از مدال‌آوران پاراالمپیکی در مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بنا بر سفارش رئیس جمهور، وزارت ورزش هیچ محدودیتی برای حمایت از تیم ملی فوتبال ندارد، آیت الله رئیسی تاکید کرد وزارت ورزش و جوانان از هیچ خدمتی در راستای یکپارچگی، هماهنگی و تقویت شرایط روحی و جسمی تیم ملی فروگذار نکند و هر اقدام لازم در این خصوص را انجام دهد.

وزیر ورزش و جوانان گفت: این اطمینان را به سرپرست فدراسیون فوتبال داده‌ایم که وزارت ورزش از هر تصمیم فنی فدراسیون برای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال قاطعانه حمایت می‌کند.

وی افزود: وزارت ورزش در کنار فدراسیون قرار دارد و از آن حمایت می‌کند و با هر گزینه سرمربی تیم ملی فوتبال، چه ابقاء کادر فنی و چه تغییر آن و یا انتخاب گزینه داخلی و یا گزینه خارجی، چه گران قیمت باشد و یا با هر نوع قرارداد و مبلغی موافقت می‌کنیم.

سجادی گفت: برای تعیین سرمربی تیم ملی منتظر نظر فدراسیون فوتبال هستیم، وزارت ورزش نظر فنی نمی‌دهد و مطابق قرار قبلی، بناست امروز یکشنبه جلسه مشترک هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال و کمیته فنی برای انتخاب سرمربی برگزار شود.

وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: با هر تصمیم فدراسیون فوتبال اگر نشأت گرفته از مسائل تحلیل شده فنی و کارشناسی باشد، موافقیم و وزارت ورزش و جوانان به انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال احترام می‌گذارد.

وی از اهتمام ویژه رئیس جمهور برای رقابتهای جام جهانی قطر خبر داد و گفت: معاون اول رئیس جمهور مسؤول کمیته ویژه رقابتهای جام جهانی فوتبال قطر است و دولت از زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی و فنی از تیم ملی فوتبال در مسابقات جام جهانی قطر حمایت می‌کند.

سجادی همچنین از صدور حکم مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی خبر داد و افزود: به زودی حکم مدیر کل علی اکبر هاشمی جواهری به ایشان ابلاغ خواهد می‌شود.