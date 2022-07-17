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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۵۷

وزیر ورزش و جوانان:

وزارت ورزش هیچ محدودیتی برای حمایت از تیم ملی فوتبال ندارد

وزارت ورزش هیچ محدودیتی برای حمایت از تیم ملی فوتبال ندارد

مشهد ـ وزیر ورزش و جوانان گفت: بنا بر سفارش رئیس جمهور، وزارت ورزش هیچ محدودیتی برای حمایت از تیم ملی فوتبال ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی ظهر یکشنبه در حاشیه تجلیل از مدال‌آوران پاراالمپیکی در مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بنا بر سفارش رئیس جمهور، وزارت ورزش هیچ محدودیتی برای حمایت از تیم ملی فوتبال ندارد، آیت الله رئیسی تاکید کرد وزارت ورزش و جوانان از هیچ خدمتی در راستای یکپارچگی، هماهنگی و تقویت شرایط روحی و جسمی تیم ملی فروگذار نکند و هر اقدام لازم در این خصوص را انجام دهد.

وزیر ورزش و جوانان گفت: این اطمینان را به سرپرست فدراسیون فوتبال داده‌ایم که وزارت ورزش از هر تصمیم فنی فدراسیون برای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال قاطعانه حمایت می‌کند.

وی افزود: وزارت ورزش در کنار فدراسیون قرار دارد و از آن حمایت می‌کند و با هر گزینه سرمربی تیم ملی فوتبال، چه ابقاء کادر فنی و چه تغییر آن و یا انتخاب گزینه داخلی و یا گزینه خارجی، چه گران قیمت باشد و یا با هر نوع قرارداد و مبلغی موافقت می‌کنیم.

سجادی گفت: برای تعیین سرمربی تیم ملی منتظر نظر فدراسیون فوتبال هستیم، وزارت ورزش نظر فنی نمی‌دهد و مطابق قرار قبلی، بناست امروز یکشنبه جلسه مشترک هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال و کمیته فنی برای انتخاب سرمربی برگزار شود.

وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: با هر تصمیم فدراسیون فوتبال اگر نشأت گرفته از مسائل تحلیل شده فنی و کارشناسی باشد، موافقیم و وزارت ورزش و جوانان به انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال احترام می‌گذارد.

وی از اهتمام ویژه رئیس جمهور برای رقابتهای جام جهانی قطر خبر داد و گفت: معاون اول رئیس جمهور مسؤول کمیته ویژه رقابتهای جام جهانی فوتبال قطر است و دولت از زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی و فنی از تیم ملی فوتبال در مسابقات جام جهانی قطر حمایت می‌کند.

سجادی همچنین از صدور حکم مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی خبر داد و افزود: به زودی حکم مدیر کل علی اکبر هاشمی جواهری به ایشان ابلاغ خواهد می‌شود.

کد مطلب 5540525

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