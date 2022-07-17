هشدار سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه فراگیر خانواده ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی این سازمان با هدف تعمیم و گسترش پوشش فراگیر بیمه‌ای به زنان خانه‌دار، دختران، فرزندان اعم از دانشجویان، خود اظهاری شغلی (صاحبان حرف و مشاغل آزاد) و همچنین بیمه اختیاری از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی در حال اجرا است و متقاضیان و علاقه‌مندان برای کسب اطلاع از این طرح و ثبت‌نام در آن صرفاً باید به سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir یا شعب یا کارگزاری‌های این سازمان مراجعه کنند.

براساس این گزارش، اخیراً پیام‌های تبلیغاتی طرح‌ها یا برنامه‌هایی با استفاده از عناوین یا موضوعات مشابه خارج از مجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی بدون مشخص شدن مؤسسه یا نهاد متولی که شائبه ارتباط با این سازمان را ایجاد می‌کند به برخی از هموطنان ارسال شده است (مانند فراخوان صندوق بیمه اجتماعی مبنی بر اختصاص یارانه ۷۰ درصدی دولت به کلیه افراد فاقد بیمه اجتماعی و اعلام مشمولین طرح موصوف به صورت کلیه افراد ۱۸ تا ۵۵ سال، دانشجویان، رانندگان، زنان خانه‌دار، ورزشکاران، کارگران ساختمانی و فصلی و…) که مرتبط با طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی سازمان تأمین اجتماعی نیست و این سازمان هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص انعقاد قرارداد و بیمه‌پردازی افراد خارج از درگاه‌های رسمی (سه روش فوق‌الذکر) نخواهد داشت.

گفتنی است مرکز پاسخگویی ۱۴۲۰ اداره‌کل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی آماده پاسخگویی به همه سوالات و ابهامات احتمالی و راهنمایی هموطنان در خصوص بیمه فراگیر خانواده ایرانی است.