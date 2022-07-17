به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با بیان اینکه حزب‌الله آماده دفاع از حقوق و حاکمیت این کشور است، تأکید کرد: اگر دشمن مرتکب اشتباه شود آن زمان قدرت واقعی ما را خواهد دید.

وی درباره پرونده ترسیم مرزهای دریایی با فلسطین اشغالی گفت: ما به دنبال جنگ نیستیم اما آمادگی آن را داریم. اگر دشمن مرتکب اشتباهی شود و به گزینه تهاجم و تجاوز متوسل گردد آن زمان قدرت ما را خواهد دید.

رعد ادامه داد: ما هرگز از حق خود در سرمایه گذاری در ثروت‌های دریایی و ترسیم مرزهای حاکمیتی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم. ما همچنان کنار ملت و دولت خود ایستاده‌ایم تا از کرامت کشور و فرزندان آن در همه مناطق حمایت کنیم؛ حتی آنهایی که قدر یک سری امور را نمی‌دانند و اوضاع را خوب درک نمی‌کنند.

‌رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت عنوان کرد: کسانی که به دشمن صهیونیستی دل خوش کرده اند خواهند فهمید که این کار آنها بیهوده است و صهیونیست‌ها جایگاهی در منطقه ندارند و این نتیجه اقدامات ملت‌های منطقه و در رأس آنها ملت مبارز فلسطین است.

این در حالی است که روز گذشته نیز شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنانی تأکید کرد: توانایی‌های حزب‌الله توسعه یافته است و رژیم صهیونیستی در برخی زمینه‌ها عقب‌نشینی کرده است. موضع حزب‌الله این است که هیچ جایی برای سلاح در مسائل داخلی نیست و تنها کاربرد آن برای مقاومت در برابر اشغالگران و حمایت از حاکمیت لبنان است. هر جنگی که رخ بدهد حزب‌الله روشی متفاوت با قبل در پیش می‌گیرد و دشمن در تعدادی از زمینه‌ها عقب‌نشینی می‌کند و پیروزی از آن ماست.