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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۱۰

نماینده حزب الله در پارلمان لبنان:

دشمن مرتکب اشتباه شود آن زمان قدرت واقعی ما را خواهد دید

دشمن مرتکب اشتباه شود آن زمان قدرت واقعی ما را خواهد دید

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با بیان اینکه حزب‌الله آماده دفاع از حقوق و حاکمیت این کشور است، تأکید کرد: اگر دشمن مرتکب اشتباه شود آن زمان قدرت واقعی ما را خواهد دید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با بیان اینکه حزب‌الله آماده دفاع از حقوق و حاکمیت این کشور است، تأکید کرد: اگر دشمن مرتکب اشتباه شود آن زمان قدرت واقعی ما را خواهد دید.

وی درباره پرونده ترسیم مرزهای دریایی با فلسطین اشغالی گفت: ما به دنبال جنگ نیستیم اما آمادگی آن را داریم. اگر دشمن مرتکب اشتباهی شود و به گزینه تهاجم و تجاوز متوسل گردد آن زمان قدرت ما را خواهد دید.

رعد ادامه داد: ما هرگز از حق خود در سرمایه گذاری در ثروت‌های دریایی و ترسیم مرزهای حاکمیتی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم. ما همچنان کنار ملت و دولت خود ایستاده‌ایم تا از کرامت کشور و فرزندان آن در همه مناطق حمایت کنیم؛ حتی آنهایی که قدر یک سری امور را نمی‌دانند و اوضاع را خوب درک نمی‌کنند.

‌رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت عنوان کرد: کسانی که به دشمن صهیونیستی دل خوش کرده اند خواهند فهمید که این کار آنها بیهوده است و صهیونیست‌ها جایگاهی در منطقه ندارند و این نتیجه اقدامات ملت‌های منطقه و در رأس آنها ملت مبارز فلسطین است.

این در حالی است که روز گذشته نیز شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنانی تأکید کرد: توانایی‌های حزب‌الله توسعه یافته است و رژیم صهیونیستی در برخی زمینه‌ها عقب‌نشینی کرده است. موضع حزب‌الله این است که هیچ جایی برای سلاح در مسائل داخلی نیست و تنها کاربرد آن برای مقاومت در برابر اشغالگران و حمایت از حاکمیت لبنان است. هر جنگی که رخ بدهد حزب‌الله روشی متفاوت با قبل در پیش می‌گیرد و دشمن در تعدادی از زمینه‌ها عقب‌نشینی می‌کند و پیروزی از آن ماست.

کد مطلب 5540703

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