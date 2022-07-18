روایتی از تلاش امویان برای حذف نام امام علی(ع) منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام با سعادت عید غدیر مراسم رونمایی از کتاب تازه منتشر شده «دشنام» روز شنبه (۲۵ تیر) در دفتر مرکزی انتشارات کتاب جمکران برگزار شد.
کتاب «دشنام»، نوشته «سیدمحسن امامیان»، روایتهایی از تلاشهای امویان برای حذف یاد و نام امام علی (ع) است.
از آنجا که معاویه انسان بسیار زیرکی بود که از هر وسیلهای برای رسیدن به هدف خود، استفاده میکرد. او از راههای مختلفی؛ مانند جعل حدیث، عمل ظاهری به اسلام و… توانست مردم را با خود و علیه مخالفانش همراه سازد. یکی از مهمترین راههای تبلیغی او استفاده از سب و لعن بود. بنابر نقلهای متعدد تاریخی، حکمرانان او در میان عموم و نمازهای جمعه امام علی (ع) را لعن میکردند. این سنت را معاویه بنا نهاد و عمر بن عبدالعزیز بعد از ۶۰ سال به فرمانداران خود دستور داد این سنت را ترک کرده و هرگز امام علی (ع) را لعن نکنند. این واقعه تاریخی دستمایه رمان جدید آقای سید محسن امامیان به اسم دشنام قرارگرفته.
در این رمان امیرزادهای به نام زید همراه با فرستاده معاویه میشود و سفری را آغاز میکند، در این سفر زید متوجه میشود فرستاده اسامی افرادی را که قرار است به جرم دشنام ندادن به امام علی (ع) مجازات شوند و به قتل برسند به همراه دارد. زید که گرایشات علوی دارد میخواهد این نامه را به دست بیاورد و از بین ببرد، اما فرستاده خلیفه متوجه میشود و زید به دردسر میافتد و تازه این آغاز ماجراست.
این مراسم با شعرخوانی آئینی خانم «سیده کبری حسینی بلخی» در مدح امیرالمؤمنین و واقعه غدیر آغاز شد و پس از آن «سیدمحسن امامیان» نویسنده کتاب از چگونگی نوشتن چنین کتاب و سوژهای گفت.
امامیان گفت: به درخواست مؤسسه بعثت مبنی بر داستانی نوشتن مفاهیم کتابی چون دشمن شدید منابعی در این زمینه در اختیارم قرار دادند که بر مبنای آن کتاب «سنگی که سهم من شد» را نوشتم و در همان بین با فصلی مواجه شدم مبنی بر دسیسههای معاویه برای حذف نام و یاد امیرالمؤمنین و از همانجا ایده کتاب «دشنام» را به دست آوردم. سوژهای که اگر میخواستم در همان کتاب بیاورم حیف میشد و لازم بود جداگانه نوشته شود. کتابی که سختیهای خاص خود را داشت.
کتاب «اربعین طوبی» و کتابی درباره سردار جانباز محمدرضا زنجانی از جمله دیگر کارهای امامیان در نشر جمکران است.
در ادامه محمدعلی رکنی گفت: این کتاب موضوعی را انتخاب کرده که ما به راحتی از کنار آن رد شدیم. غافل از اینکه چه جو سیاسی و فرهنگی بر جامعه آن روز حاکم بوده که چنین اتفاقی رخ داده که عدهای به امیرالمؤمنین دشنام میدادهاند.
وی ویژگی دیگر کتاب را فرم و زبان و فضاسازی مناسب آن دانست که توانسته مخاطب را همراه خود به سفری در دل تاریخ ببرد و تماشاگر اتفاقات آن دوران باشد. چیزی که عامل جذاب شدن موضوعات تاریخی است بردن مخاطب به حس و حال و فضای تاریخ است.
رکنی از دیگر جذابیتهای کتاب را قصه خوب آن دانست. کتابی چندصدایی که به روایت از زبان شخصیتهای متفاوت و نگاههای متفاوت پرداخته است.
پس از آن برشی از کتاب با صدای آقای سلیمانی خوانده شد و سایر مهمانان چون آقای احمد مدقق، مسلم ناصری، مجید ملامحمدی، علی باباجانی، مهدی شریفی، فاطمه دولتی و دیگر اساتید به نقد و بررسی از اثر پرداختند.
این مراسم با امضای تابلو اثر توسط مهمانان به پایان رسید.
رمان «دشنام» به قلم «سید محسن امامیان» در ۱۵۰ صفحه و به قیمت ۵۸ هزار تومان از سوی انتشارات کتاب جمکران راهی بازار نشر شده است.
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