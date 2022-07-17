تبریک وزیر اطلاعات به مناسبت فرا رسیدن عید غدیرخم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیداسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در پیامی فرا رسیدن عید سعید غدیرخم را تبریک گفت.
متن پیام وزیر اطلاعات به شرح زیر است:
منت خدای عزوجل را که ما را در زمره متمسکین به ولایت حضرت امیرالمؤمنین علیابنابیطالب (علیهالسلام) قرار داد تا در سایهسار آن امام انس و جان، از برکات و نعمات سرشار الهی بهرهمند گردیم.
عید سعید غدیرخم، تداوم راه ولایت و امامت و امتداد طریق انبیاست و به امر خداوند متعال این امر مهم توسط پیامبر اعظم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) به دستان با کفایت حضرت علی (علیهالسلام) سپرده شد تا زمین بیحجت نماند و بشریت، همواره از نعمت ولایت بهرهمند باشد.
در ایام خجسته دهه ولایت، فرارسیدن عید اللهالاکبر غدیرخم، سالروز اکمال دین مبین اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) را به جمیع حقطلبان در سراسر گیتی و آحاد ملّت ایران اسلامی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
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