دروازه غدیر نظام سلامت در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور روحانیون بنیاد بین المللی غدیر استان بوشهر عصر یکشنبه در این مراسم ضمن تبریک این عید خجسته و فرخنده خاطرنشان کرد: محبین و دوستداران اهل بیت باید عشق و علاقه خود را به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ابراز کنند.

حجت الاسلام صداقت افزود: طبق حدیث شریف ثقلین، تمسک به قرآن و اهل بیت موجب می‌شود که انسان از انحرافات و کژی‌ها در امان باشد که در همین راستا هیچ عنوانی بالاتر از خادمی اهل بیت و مولای متقیان امام علی (ع) وجود ندارد.

دبیر ستاد غدیر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز اظهار کرد: باعث مسرّت و خوشحالی است که در آستانه افضل اعیاد عید الله الاکبر عید سعید غدیر خم شاهد گشایش و افتتاحیه همزمان استانی دروازه غدیر نظام سلامت هستیم.

رونمایی از پنجره الکترونیکی شبکه غدیریه

حامد یوسفی در آئین رونمایی از پنجره الکترونیکی شبکه غدیریه نظام سلامت استان بوشهر گفت: امروز به برکت عید ولایت و امامت برای نخستین بار در سطح کشور کلیه درگاه‌های ورودی مراکز وابسته به نظام سلامت، اعم از ستاد دانشگاهی، شبکه‌های بهداشت و درمان و بیمارستان‌ها آراسته و مزین به نگارخانه ولایت و نمایه هنری عید سعید غدیر خم می‌باشد و کلیه ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت در عرصه گسترده نظام سلامت استان بوشهر، در زیر بیرق و خیمه ولایت مولای متقیان امام علی (ع) وارد مراکز تابعه نظام سلامت شد.

دبیر ستاد غدیر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن تشکر از حمایت‌های ارزنده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در راستای ترویج و گسترش فرهنگ متعالی غدیریه و سیره مقدس علوی گفت: با دستور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از پنجره الکترونیکی شبکه غدیریه منادیان غدیر نظام سلامت استان بوشهر رونمایی شد که همه گزاره‌ها و رویدادهای غدیریه مجموعه بزرگ نظام سلامت استان بوشهر به صورت آلبوم دیجیتال و روایت تصویری در این پنجره واحد الکترونیکی منعکس شده است.

دروازه غدیر نظام سلامت طی آئینی با حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، معاون امور روحانیون بنیاد بین المللی غدیر استان بوشهر و سایر مدیران و کارکنان دانشگاه، در حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افتتاح شد.

در پایان این رویداد شال خادمیاری علوی به همراه نشان هنری غدیریه از سوی خادمیاران رضوی به دکتر حسن ملکی‌زاده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اعطا شد.