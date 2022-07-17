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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۵۳

مدیرکل شیلات خوزستان:

صید میگوی صورتی در صیدگاه بحرکان هندیجان ممنوع شد

صید میگوی صورتی در صیدگاه بحرکان هندیجان ممنوع شد

اهواز- مدیرکل شیلات خوزستان گفت: در صیدگاه بحرکان هندیجان از روز سه شنبه (۲۸ تیرماه ۱۴۰۱) دریابست صید میگوی صورتی اعلام می‌شود.

فتح الله ابوعلی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به مصوبه کمیته مدیریت صید استان خوزستان به منظور بازسازی ذخایر میگوی صورتی و جلوگیری از صید غیرمجاز این گونه از روز سه شنبه (۲۸ تیرماه ۱۴۰۱) صید میگوی صورتی ممنوع اعلام می‌شود.

مدیرکل شیلات خوزستان اظهار کرد: واحدهای صادرکننده مجوز صید از صدور مجوز صید در صیدگاه بحرکان از تاریخ یادشده تا تاریخ آزادسازی صید میگوی صورتی خودداری کنند.

وی یادآور شد: همچنین فرماندهی یگان حفاظت از منابع آبزی خوزستان نسبت به استقرار نیروهای یگان در صیدگاه بحرکان به منظور جلوگیری از صید شناورهای صیادی و هدایت آنها به خارج از آن صیدگاه اقدام کند.

کد مطلب 5540873

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