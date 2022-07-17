صید میگوی صورتی در صیدگاه بحرکان هندیجان ممنوع شد

فتح الله ابوعلی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به مصوبه کمیته مدیریت صید استان خوزستان به منظور بازسازی ذخایر میگوی صورتی و جلوگیری از صید غیرمجاز این گونه از روز سه شنبه (۲۸ تیرماه ۱۴۰۱) صید میگوی صورتی ممنوع اعلام می‌شود.

مدیرکل شیلات خوزستان اظهار کرد: واحدهای صادرکننده مجوز صید از صدور مجوز صید در صیدگاه بحرکان از تاریخ یادشده تا تاریخ آزادسازی صید میگوی صورتی خودداری کنند.

وی یادآور شد: همچنین فرماندهی یگان حفاظت از منابع آبزی خوزستان نسبت به استقرار نیروهای یگان در صیدگاه بحرکان به منظور جلوگیری از صید شناورهای صیادی و هدایت آنها به خارج از آن صیدگاه اقدام کند.