  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۰۴

در بحبوحه تیرگی روابط میان دو کشور؛

کرواسی ورود رئیس‌جمهور صربستان به این کشور را ممنوع کرد

کرواسی ورود رئیس‌جمهور صربستان به این کشور را ممنوع کرد

دولت کرواسی ورود رئیس جمهور صربستان به این کشور را به دلیل بازدید بی‌اجازه وی از اردوگاه کار اجباری یاسنواتس، ممنوع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، کرواسی امروز یکشنبه اعلام کرد که ورود «الکساندر ووچیچ» رئیس جمهور صربستان که قصد دارد از «یاسنواتس» بزرگترین اردوگاه کار اجباری این کشور در طول جنگ جهانی دوم بازدید کند را ممنوع کرده است.

روابط بین دو کشور پس از بازدید ووچیچ بدون اطلاع رسمی مقامات کرواسی از یاسنواتس و پوکرات، تیره شده است.

«گوردان گرلیچ رادمان» وزیر امور خارجه کرواسی در یک کنفرانس مطبوعاتی در این باره گفت: ووچیچ پروتکل‌های روابط دیپلماتیک را نقض کرده و ما به صورت غیررسمی از این دیدار مطلع شدیم.

وزیر امور خارجه کرواسی با بیان اینکه به سفارت صربستان در زاگرب هشدار داده شده، در این باره اظهار داشت: هر نوع بازدیدی باید از طریق رسمی گزارش شود، در غیر این صورت کرواسی نمی‌تواند آن را بپذیرد.

این در حالی است که مقامات صربستان تاکنون در این خصوص اظهار نظری نکرده اند.

کد مطلب 5540881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها