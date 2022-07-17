به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، کرواسی امروز یکشنبه اعلام کرد که ورود «الکساندر ووچیچ» رئیس جمهور صربستان که قصد دارد از «یاسنواتس» بزرگترین اردوگاه کار اجباری این کشور در طول جنگ جهانی دوم بازدید کند را ممنوع کرده است.

روابط بین دو کشور پس از بازدید ووچیچ بدون اطلاع رسمی مقامات کرواسی از یاسنواتس و پوکرات، تیره شده است.

«گوردان گرلیچ رادمان» وزیر امور خارجه کرواسی در یک کنفرانس مطبوعاتی در این باره گفت: ووچیچ پروتکل‌های روابط دیپلماتیک را نقض کرده و ما به صورت غیررسمی از این دیدار مطلع شدیم.

وزیر امور خارجه کرواسی با بیان اینکه به سفارت صربستان در زاگرب هشدار داده شده، در این باره اظهار داشت: هر نوع بازدیدی باید از طریق رسمی گزارش شود، در غیر این صورت کرواسی نمی‌تواند آن را بپذیرد.

این در حالی است که مقامات صربستان تاکنون در این خصوص اظهار نظری نکرده اند.