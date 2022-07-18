به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با فواد حسین وزیر امور خارجه عراق برخی موضوعات مورد اهتمام مشترک در حوزه روابط دو جانبه و نیز برخی موضوعات منطقه‌ای از جمله روند گفتگوهای تهران و ریاض مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این گفتگوی تلفنی امیرعبداللهیان اعیاد قربان و غدیر خم را به همتای عراقی خود تبریک گفت.

امیرعبداللهیان همچنین با قدردانی از تلاش و نقش سازنده عراق در شکل گیری و پیشبرد گفتگوهای منطقه‌ای در راستای تقویت ثبات و امنیت و توسعه در منطقه، بر آمادگی ایران برای تداوم همفکری و تبادل نظر با همتای عراقی خود به منظور پیگیری موضوعات مورد اهتمام مشترک در ابعاد دوجانبه و منطقه‌ای تاکید کرد.

فواد حسین وزیر امور خارجه عراق نیز ضمن تبریک متقابل عید به همتای ایرانی خود و با اشاره به حضور عراق در اجلاس اخیر جده، ارزیابی خود از این نشست را با امیرعبداللهیان در میان گذاشت.

وزیر امور خارجه عراق تصریح کرد که دولت عراق در اجلاس جده گفتگوها و رایزنی‌های لازم برای همکاری‌های منطقه‌ای را انجام داده است و کشورش همچنان به تلاش‌های خود برای تقویت صلح و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.