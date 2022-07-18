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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۱۶

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۱۱۴

آذربایجان غربی در سالروز عید غدیر غرق سرور و شادی شد

آذربایجان غربی در سالروز عید غدیر غرق سرور و شادی شد

ارومیه - مردم آذربایجان غربی با برگزاری جشن ها و آیین های مختلفی همزمان با سالروز عید غدیر عشق و ارادت خود را به مولی متقیان ابراز کردند.

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به گزارش خبرنگار مهر، در شهرهای مختلف آذربایجان غربی به مناسبت شب عید سعید غدیر خم، جشن‌های زیادی برپا می‌شود و مردم ولایتمدار استان با حضور در این جشن‌ها، سرور و شادمانی خود را در سالروز اعلام ولایت حضرت امیر المومنین علی (ع) ابراز می‌کنند.

هجدهم ماه ذیحجه سالروز اعلام ولایت امیر المومنین علی (ع) با دستور الهی توسط پیامبر بزرگوار اسلام (ص) در محلی به نام غدیر خم است.

در این روز بزرگ که همزمان با حجة الوداع پیامبر اعظم (ص) ترتیب یافت، حضرت محمد مصطفی (ص) با جمع کردن تمامی مسلمانان به حج رفته در آن سال، ولایت حضرت امیر المومنین علی (ع) را به گوش مردم رساندند که این امر بر طبق آیات قرآن کریم، اکمال دین و اتمام نعمت‌های الهی بوده است.

کد مطلب 5541006

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