رسول نقوی بازیگر نقش صمصام در سریال «مستوران» درباره همکاری اش در این سریال به خبرنگار مهر بیان کرد: من با آقای سیدحاتمی از زمانی که در سریال «سرزمین کهن» به عنوان بازیگر حضور داشتم، آشنا شدم. حدود دو سال‌ونیم درگیر فیلم‌برداری سریال «سرزمین کهن» بودیم، چون یکی از نقش‌های اصلی را برعهده داشتم. بعد از آن برای بازی در سریال «مستوران» پیشنهاد دادند و به این ترتیب در نقش صمصام بازی کردم.

وی درباره گریم خود نیز عنوان کرد: گریم من شاید در ظاهر ساده به نظر بیاید اما سنگین بود. کلاه گیس روی سرم داشتم و سبیل هم مصنوعی بود. به نظر من گریم بازیگران در سریال «مستوران» سخت‌ترین شکل گریم بود اما به قدری درست و جذاب اجرا شده که زیاد به چشم نمی‌آمد و گریم خوب هم گریمی است که دیده نشود.

نقوی اضافه کرد: زمانی که برای بازی در نقش صمصام انتخاب شدم، تصویر ذهنی از گریم‌ام نداشتم و وقتی که برای تست گریم رفتم، گریم‌های متفاوتی روی صورتم انجام شد که هر بار قبل از اینکه من بخواهم حرفی بزنم، طراح گریم به این نتیجه می‌رسید که انگار این گریم برای شخصیت صمصام نیست. من از آن دسته بازیگرانی هستم که در لحظه گریم تا زمانی که نیازی نباشد، صحبتی از جانب خودم منتقل نمی‌کنم چون معتقدم اول باید طراح آن طرحی که مدنظرش است اتفاق بیفتد. با اینکه من پیش از این هم با آقای روناسی، طراح گریم سریال همکاری داشتم اما در سریال «مستوران» متوجه شدم که یکی از بهترین چهره‌پردازها هستند.

این بازیگر به فضای قصه گوی این سریال اشاره و بیان کرد: مخاطب اساساً به قصه علاقه‌مند است اما نوع قصه‌گویی مشخص می‌کند که آیا می‌تواند این مخاطب را تا انتهای قصه با خود همراه کند یا خیر. سریال «مستوران» نوع قصه‌گویی‌اش این را نشان داد که بخاطر کاربلد بودن تیم از نویسندگان تا عوامل دیگر، درست پیش رفته است. «مستوران» از آن دسته کارهایی است که از همان ابتدا تماشاگر را با خود همراه کرده است. برخلاف بعضی از کارها که می‌گویند ۱۰ قسمت پخش شود و مخاطب کم کم با سریال ارتباط برقرار می‌کند که این اتفاق بسیار بد است. به دلیل اینکه عوامل یک سریال در قبال بیننده و آن هزینه‌ای که صرف ساخت کار کرده‌اند، مسئول هستند.