حذف ملی پوش تنیس روی میز ایران از مسابقات فیدر مجارستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، در آغاز رقابت‌های فیدر مجارستان محمد علی رویین تن نخستین نماینده پینگ پنگ کشورمان با رده ۴۸۰ در دور اول مقدماتی رقابت‌های فیدر بوداپست به مصاف «پاداساک تانویریاویچاکول» از تایلند با رتبه ۳۹۳ دنیا رفت و با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب حریف خود شد.

رویین تن در گیم اول ۱۱ بر ۸ نتیجه را واگذار کرد، در گیم دوم بازی با حساب ۱۱ بر ۷ به سود نماینده کشورمان ادامه یافت، در گیم سوم حریف تایلندی ۱۱ بر ۸ رویین تن را از پیش رو برداشت و در گیم چهارم نیز بازی با حساب ۱۱ بر ۶ به سود نماینده تایلند خاتمه یافت.

بدین ترتیب محمد علی رویین تن با شکست در اولین مسابقه خود در رقابت‌های فیدر مجارستان از راهیابی به مرحله دوم مقدماتی بازماند و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

رقابت‌های فیدر مجارستان از ۲۷ تیرماه تا ۱ مردادماه در شهر بوداپست در جریان است و ایران با داشتن ۴ نماینده در این رقابت‌ها حاضر می‌باشد.