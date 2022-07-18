  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۵۶

حذف ملی پوش تنیس روی میز ایران از مسابقات فیدر مجارستان

حذف ملی پوش تنیس روی میز ایران از مسابقات فیدر مجارستان

ملی پوش تنیس روی میز ایران در مصاف با نماینده تایلند شکست خورد و از رقابت‌های فیدر مجارستان حذف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، در آغاز رقابت‌های فیدر مجارستان محمد علی رویین تن نخستین نماینده پینگ پنگ کشورمان با رده ۴۸۰ در دور اول مقدماتی رقابت‌های فیدر بوداپست به مصاف «پاداساک تانویریاویچاکول» از تایلند با رتبه ۳۹۳ دنیا رفت و با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب حریف خود شد.

رویین تن در گیم اول ۱۱ بر ۸ نتیجه را واگذار کرد، در گیم دوم بازی با حساب ۱۱ بر ۷ به سود نماینده کشورمان ادامه یافت، در گیم سوم حریف تایلندی ۱۱ بر ۸ رویین تن را از پیش رو برداشت و در گیم چهارم نیز بازی با حساب ۱۱ بر ۶ به سود نماینده تایلند خاتمه یافت.

بدین ترتیب محمد علی رویین تن با شکست در اولین مسابقه خود در رقابت‌های فیدر مجارستان از راهیابی به مرحله دوم مقدماتی بازماند و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

رقابت‌های فیدر مجارستان از ۲۷ تیرماه تا ۱ مردادماه در شهر بوداپست در جریان است و ایران با داشتن ۴ نماینده در این رقابت‌ها حاضر می‌باشد.

کد مطلب 5541324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها