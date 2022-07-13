به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه پیشنهادی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز که به تأیید فدراسیون رسیده، قرار است از اول مردادماه اردوی آماده سازی این تیم برای حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی آغاز شود.

طبق رقابت‌های انتخابی تیم ملی که سال گذشته برگزار شد نوشاد و نیما عالمیان همراه با امیرحسین هدایی و افشین نوروزی ترکیب تیم اعزامی به این بازی‌ها را تشکیل می‌دهند. این بازیکنان

همراه با سروش امیری نیا و امین احمدیان ترکیب اردونشینان را در اردوی پیش بینی شده تشکیل می‌دهند تا بعد از مدت تیم ملی تنیس روی میز، ترکیب کامل اردونشینان را در اختیار داشته باشد.

طی یک سال گذشته ملی پوشان تنیس روی میز ایران در رویدادهای زیادی شرکت داشتند اما به دلیل لژیونر بودن بازیکنانی مانند برادران عالمیان و هدایی و حضور مستمرشان در فرانسه و مجارستان، معمولاً بدون حضور دسته جمعی در اردوی آماده سازی عازم رویدادهای پیش بینی شده فدراسیون می‌شدند.

حتی برای مسابقات قهرمانی جهان که سال گذشته به میزبانی آمریکا برگزار شد، نوشاد و نیما عالمیان و امیرحسین هدایی بدون حضور در اردوی متمرکز و همزمان در این رقابت‌ها شرکت کردند چون تا قبل از آن درگیر فعالیت‌های باشگاهی خود بودند.

در واقع آخرین مرتبه‌ای که اردوی تیم ملی تنیس روی میز با ترکیب کامل اردونشینان برگزار شد برای مسابقات قهرمانی آسیا بود که سال گذشته در قطر برگزار شد. حالا بعد از حدود یک سال مجدد ملی پوشان تنیس روی میز دور هم جمع خواهند شد تا در کنار یکدیگر تمرینات شأن را دنبال کنند.

برای حضور در این اردو، برادران عالمیان به ایران بازگشته‌اند و چند روزی است که در بابل تمرینات شخصی خود با دنبال می‌کنند. هدایی البته هنوز به ایران نیامده است. وی که قرار است در مسابقات فیدر مجارستان شرکت کند بعد از اتمام این رویداد عازم تهران می‌شود تا در اردو حاضر شود.

جمیل لطف الله نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط جوی محل برگزاری بازی‌های کشورهای اسلامی در قونیه، محل برگزاری اردو در تهران خواهد بود. رطوبت هوای قونیه حدود ۴ - ۳ درصد و خیلی نزدیک به تهران است. به همین دلیل ترجیح دادیم به جای بابل که این روزها ۶۵ درصد رطوبت دارد در تهران پیگیر تمرینات باشیم.

وی با بیان اینکه اعزام تیم ملی تنیس روی میز به قونیه ۱۲ مردادماه انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: روزی دو جلسه تمرین خواهیم داشت. برای این کار خاص و زیادی به منظور افزایش قابل توجه آمادگی نمی‌توانیم انجام دهیم ضمن اینکه به دلیل حضور مستمر بازیکنان در مسابقات مختلف و تمرین شخصی، احتمالاً مشکلی از این حیث نداریم. بیشتر باید روی حفظ آمادگی و موارد تاکتیکی کار کنیم به خصوص با توجه برگزاری متفاوت دیدارهای تیمی در بازی‌های کشورهای اسلامی.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز تصریح کرد: معمولاً در رویدادهای مختلف، رقابت‌های تیمی بدون دیدار دوبل به این صورت برگزار می‌شود که دو بازیکن اصلی دو دیدار انفرادی و نفر سوم یک بازی انفرادی برگزار می‌کند اما دیدارهای تیمی بازی‌های کشورهای اسلامی در بخش دوبل هم برگزار می‌شود. به این صورت که یک بازیکن برگزارکننده دو دیدار انفرادی خواهد بود و هر یک از دو بازیکن دیگر هم یک دیدار انفرادی برگزار کرده و در بخش دوبل هم رقابت می‌کنند.

لطف نسبی تاکید کرد: با توجه به این شیوه برگزاری، باید در تمرینات روی این مسئله متمرکز شویم که بر اساس شرایط بازیکنان ترکیب دوبل را نهایی کنیم.

وی با یادآوری اینکه مسابقات تنیس روی میز بازی‌های اسلامی از ۱۶ مردادماه آغاز می‌شود و قرعه کشی هم یک روز قبل از آن انجام می‌شود، تصریح کرد: در دوره پیش بازی‌های اسلامی، تنیس روی میز ایران در بخش مردان قهرمان و نایب قهرمان انفرادی شد و در بخش تیمی هم مدال طلا گرفت. تلاش می‌کنیم در این دوره هم بتوانیم بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم.