حسابرسان سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران تعیین شدند

گزارش خبرنگار مهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سیصدوشصت‌وپنجمین جلسه شورا در جریان بررسی طرح تعیین حسابرسان تهران منتخب شورا جهت انجام عملیات حسابرسی سال جاری شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته، اظهار کرد: این طرح پیش‌تر در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شده بود اما به‌دلیل برخی ملاحظات و پیشنهادات اعضا، اصلاحاتی در آن صورت گرفت.

وی ضمن قدردانی از همکاری اعضا و کارشناسان در این فرآیند، اعلام کرد: نسخه نهایی طرح برای بررسی و تصویب در صحن شورا ارائه شده است.

آخوندی درباره تبصره‌های این طرح توضیح داد: بر اساس تبصره اول، تمامی قراردادهای مربوط به حسابرسی صرفاً توسط شورای اسلامی شهر تهران منعقد می‌شود و مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری مجاز به عقد قرارداد جداگانه نیستند. حق‌الزحمه مؤسسات حسابرسی نیز از محل اعتبارات مصوب بودجه شورا پرداخت خواهد شد و استفاده از خدمات دیگر مؤسسات حسابرسی در طول دوره حسابرسی برای واحدهای مذکور ممنوع است.

وی ادامه داد: در تبصره دوم آمده است که قراردادهای حسابرسی مناطق ۲۲ گانه و واحدهای تابعه بر اساس روش‌های توافقی و استانداردهای حسابرسی تنظیم می‌شود. تبصره سوم نیز حسابرسان منتخب شورا را موظف می‌کند علاوه بر رعایت استانداردهای حسابرسی، عملکرد واحدها را در چارچوب اساسنامه، برنامه چهارم، مصوبات شورا و بودجه سالانه بررسی و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کنند.

رئیس کمیسیون افزود: در تبصره چهارم تأکید شده است که حسابرسان باید هرگونه محدودیت در رسیدگی، از جمله عدم همکاری واحدهای اجرایی یا تأخیر در ارائه اسناد، را سریعاً به شورا گزارش دهند تا در کارگروه حسابرسی بررسی شود. بر اساس تبصره پنجم نیز در صورت انصراف یا ضعف عملکرد مؤسسات حسابرسی، کارگروه موظف است موضوع را فوراً بررسی و در صورت لزوم نسبت به جایگزینی اقدام کند.

وی ادامه داد: در تبصره ششم این طرح، شهرداران مناطق، مدیران عامل سازمان‌ها، رؤسای شرکت‌ها و معاونین شهردار موظف شده‌اند زمینه همکاری کامل با حسابرسان منتخب شورا را فراهم کنند، مدارک و مستندات لازم را در اختیار آنان قرار دهند و نشست‌های مشترک برای بررسی مسائل اجرایی و پشتیبانی از عملیات حسابرسی برگزار کنند.

آخوندی در پایان با اشاره به روند حسابرسی سال جاری گفت: گزارش‌های حسابرسی سال ۱۴۰۳ نیز تقریباً تکمیل شده و امیدواریم هیئت‌رئیسه محترم شورا برنامه‌ای تنظیم کند تا این گزارش‌ها در اسرع وقت در صحن شورا قرائت شود.

گفتنی است طرح تعیین حسابرسان تهران منتخب شورا جهت انجام عملیات حسابرسی سال جاری شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته با حداکثر آرا موافق به تصویب رسید.