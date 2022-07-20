رایزنی استقلال و فولاد ادامه دارد/ همبازی سابق جانشین رضاوند شد!

به گزارش خبرنگار مهر، آرش رضاوند که پس از سپری کردن نیم فصلی ناموفق همراه با استقلال به فولاد رفت و نیم فصلی فوق‌العاده با این تیم سپری کرد، برای فصل جدید مورد توجه همزمان نکونام و ساپینتو قرار دارد و هر دو مربی خواهان در اختیار داشتن این بازیکن هستند.

مذاکراتی هم به صورت جدی بین دو باشگاه برای جابجایی این بازیکن صورت گرفت که هنوز این مذاکرات به نتیجه نهایی نرسیده است. با این حال هنوز هر دو باشگاه بر سر به خدمت داشتن او به رایزنی‌های خود ادامه می‌دهند.

روز گذشته فولاد یک خرید پر سر و صدا کرد و اشکان دژآگه را در ترکیه سرخ پوش کرد تا جواد نکونام همبازی سابقش در تیم ملی را به مرکز زمین تیمش اضافه کرده و ضریب تجربه را در تیمی که به نظر می‌آید برای قهرمانی در این فصل تلاش می‌کند بالا ببرد.

یکی از اهدافی که پشت خرید اشکان دژآگه وجود دارد، به خدمت گرفتن جانشینی مناسب برای آرش رضاوند است و چه بسا فولادی‌ها بعد از قطعی و نهایی شدن قرارداد دژآگه دیگر اصرار سابق را برای به خدمت گرفتن آرش رضاوند نداشته باشند.

ساپینتو سرمربی پرتغالی آبی پوشان هم برای در اختیار داشتن رضاوند به مدیران باشگاه اصرار دارد و به خصوص حالا که جدایی امیر حسین حسین زاده از این تیم قطعی به نظر می‌رسد، سرمربی استقلال برای در اختیار داشتن این بازیکن اصرار بیشتری دارد.