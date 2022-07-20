به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری «ریانوستی» اعلام کرد که اهداف جغرافیایی عملیات نظامی ویژه کشورش در اوکراین به منطقه دونباس محدود نمی‌شود.

لاوروف در مصاحبه با خبرگزاری دولتی روسیه، افزود که واقعیت‌های جغرافیایی از آغازمذاکرات «بی ثمر» صلح بین نمایندگان روسیه و اوکراین در ماه مارس در ترکیه تغییر کرده اند.

وزیر خارجه روسیه در این مصاحبه اضافه کرد: اکنون جغرافیا برای روسیه تغییر کرده است و فراتر از دونتسک و لوهانسک پیش رفته است. اکنون صحبت از خرسون و زاپروژیا و دیگر مناطق است.

دیپلمات ارشد روسیه افزود: این روند به صورت منطقی و منسجم جلو می‌رود و شاید نیاز باشد روسیه عمیق‌تر پیشروی کند.

«سرگئی لاوروف» در ادامه گفت که اگر غرب انتقال سلاح‌های پیشرفته از جمله سامانه‌های موشکی «هیمارس» ساخت آمریکا به اوکراین را متوقف نکند، محدوده اهداف جغرافیایی روسیه در اوکراین از حدود فعلی باز هم فراتر خواهد رفت.

وی ساعاتی پیش نیز در مصاحبه با «اسپوتنیک» گفته بود: آمریکا و انگلیس، مانع اصلی در مقابل اوکراین برای هر گونه حرکت سازنده در بحران کنونی هستند و با تجهیز کی یف به انواع سلاح ها به دنبال «جنگ واقعی» بین اروپا و روسیه هستند. دلیل اینکه اوکراینی‌ ها از هر گونه اقدام سازنده خودداری می‌ کنند این است که حجم عظیمی از سلاح در اختیار آنها قرار گرفته و این مسئله آنها را مجبور می‌کند تا از این سلاح‌ ها به شیوه‌ های مخاطره‌ آمیزی استفاده کنند. این دیگر یک واقعیت انکارناپذیر است که عوامل و متخصصان خارجی که تجهیزاتی مانند سامانه پدافندی «هیمارس» را نگهداری و نظارت می‌ کنند، در خاک اوکراین حضور دارند.

«دیمیتری کولِبا»، وزیر خارجه اوکراین دیروز در گفتگویی اعلام کرده بود: کی یف تنها زمانی آماده گفتگو با مسکو خواهد شد که قبل از آن ارتش روسیه را در میدان شکست داده باشد.

از آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، آمریکا، انگلیس و کشورهای اروپایی برای جلوگیری از پیشروی ارتش روسیه، علاوه بر تحریم‌های شدید، ارتش اوکراین را با انواع و اقسام تسلیحات نظامی تجهیز کردند.