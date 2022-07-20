پسکوف: روسیه منزوی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه به ادعاهای آمریکا درباره انزوای روسیه واکنش نشان داد.

پسکوف اعلام کرد که موافق مواضع کاخ سفید درباره انزوای فزاینده روسیه نیست.

وی گفت: ما با این موضع گیری موافق نیستیم. این ارزیابی اساسا اشتباهی است.

پیش از این کاخ سفید مدعی شده بود که سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران با انزوای فزاینده روسیه ارتباط دارد.

کاخ سفید همچنین اعلام کرده بود که روسیه با مشکلات فناوری نظامی در اوکراین روبرو است.

از سوی دیگر میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه هم گفت که امکان انزوای روسیه نیست و روسیه ارتباط محکمی با دنیا دارد.

در ۱۷ جولای هم روزنامه آلمانی دی ولت اعلام کرده بود که استراتژی غرب در انزوای روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن موفق نبوده است.