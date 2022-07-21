عملیات ویژه نوپو برای رهایی زن گروگان در قم

به گزارش خبرنگار مهر، با وقوع گروگانگیری یک زن جوان توسط مردی ۴۰ ساله در خیابان بلوار صدوق قم، بلافاصله تیمی زبده از گروهان نوپو یگان ویژه استان قم به محل اعزام شدند.
پس از استقرار و چینش نیروها، در چندین مرحله با گروگانگیر مذاکره به عمل آمد اما با توجه به تسلیم نشدن این فرد، در نهایت با دستور مقام قضائی حاضر در صحنه و با استفاده از تاکتیک اصل غافلگیری، عملیات نفوذ از دو قسمت ساختمان آغاز و با ورود برقآسای عوامل نوپو، فرد گروگانگیر خلع سلاح و دستگیر شد.
این مأموریت بدون هیچگونه آسیبی به گروگان به پایان رسید و گروگانگیر برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
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