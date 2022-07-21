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۳۰ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۱

پنجره مهر؛

عملیات ویژه نوپو برای رهایی زن گروگان در قم

عملیات ویژه نوپو برای رهایی زن گروگان در قم

قم- نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی استان قم توانستند طی عملیاتی، یک گروگان گیر در قم را دستگیر کنند.

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به گزارش خبرنگار مهر، با وقوع گروگان‌گیری یک زن جوان توسط مردی ۴۰ ساله در خیابان بلوار صدوق قم، بلافاصله تیمی زبده از گروهان نوپو یگان ویژه استان قم به محل اعزام شدند.

پس از استقرار و چینش نیروها، در چندین مرحله با گروگان‌گیر مذاکره به عمل آمد اما با توجه به تسلیم نشدن این فرد، در نهایت با دستور مقام قضائی حاضر در صحنه و با استفاده از تاکتیک اصل غافلگیری، عملیات نفوذ از دو قسمت ساختمان آغاز و با ورود برق‌آسای عوامل نوپو، فرد گروگان‌گیر خلع سلاح و دستگیر شد.

این مأموریت بدون هیچ‌گونه آسیبی به گروگان به پایان رسید و گروگان‌گیر برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

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کد مطلب 5543644

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    نظرات

    • محمد IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      5 19
      پاسخ
      شکمی که کرسنه باشدبه مردم که هیچی به نظامیاهم رحم نمیکند
      • حسین IR ۰۴:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
        13 2
        چیه حالا هر چی میشه میگین شکم گرسنه شکم گرسنه یعنی هر کی گرسنه ست باید حیوون بشه این توهینه به همه کسانی که با فقر زندگی میکنن ولی با آبرو هستن
    • صابر IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      18 6
      پاسخ
      بچه ها مچکریم
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      24 4
      پاسخ
      سلام و خسته نباشید خدمت نیروهای ویژه قم خدا قوت تن درست و سالم باشید
    • کوثر IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      14 11
      پاسخ
      با سلام و تحیت صرف نظر از اینکه یه همچه اتفاقی در شهر مقدس قم بوقوع پیوسته ، خود قابل بحث است؟؟؟!!!!!! ولی باید دست مریزاد گفت به نیروهای ویژه نیروی پر تلاش و دریا دل نوپو. آفرین و درود بر شما جان برکفان و پشتیبان نوامیس مردم عزیز ایران. خداوند حافظ و نگهبان همه شما. ولله الحمد
      • IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
        9 1
        چرا شهر قم را تافته جدا بافته از شهر های دیگر می دانید چه فرقی بین قم و دیگر شهر ها هست با همین حرف ها که مردم قم انقدر مغرور شدن و از بالا به مردم دیگر شهر ها نگاه می کنند .
    • حسن IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
      10 15
      پاسخ
      جم کنید بابا این مسخره بازیها رو ...
      • ناشناس IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
        10 2
        مجبورت نکردن بشینی فیلمو ببینی،مشکل داری هری
    • مجید IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
      9 2
      پاسخ
      پشت در کارگردان بود ؟
    • نیک IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
      10 7
      پاسخ
      مگه بر مردم ارزش قاعل هستین که به خاطرش نوپو آوردین چقدر ضد و نقیض 😐
      • کمال IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
        6 0
        تا مردم کیه باشن هر اوباش بی ارزش که مردم نیست .
    • IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
      6 1
      پاسخ
      تشکر از فداکاری همه نیروهای امنیتی بویژه نیروی ویژه قم . انشاالله قیامت هم سربلند باشن
    • IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
      5 1
      پاسخ
      پرچم داری قم اهل نبردی قم
    • IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خیلی عالی بود ممنون از شما

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