بایدن به کرونا مبتلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کاخ سفید در بیانیه‌ای با اعلام اینکه رئیس جمهوری آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شده است، افزود: بایدن واکنش کووید ۱۹ را به طور کامل دریافت کرده است و علائم وی خفیف بوده و از راه دور وظایف خود را انجام خواهد داد.

ابتلای بایدن به بیماری کرونا در حالی اعلام شده که او شامگاه چهارشنبه گفته بود به دلیل فعالیت‌های شرکت‌های نفتی، دچار سرطان شده است.

در بیانیه کاخ سفید آمده است: مطابق با دستورالعمل‌های مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های آمریکا، بایدن در کاخ سفید قرنطینه خواهد شد و در این مدت به انجام کامل وظایف خود ادامه خواهد داد.

بر اساس این بیانیه، او صبح امروز تلفنی با کارمندان کاخ سفید در تماس بوده است. بایدن به صورت تلفنی و ویدئو کنفرانس در جلسات برنامه ریزی شده خود در کاخ سفید شرکت خواهد کرد.