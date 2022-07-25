پاسخ ساعی به ابهامات تصمیم هیات اجرایی/ حضور در انتخابات کمیته

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی در حاشیه مراسم بدرقه تیم‌های ملی تکواندو نوجوانان و نونهالان پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی جهان در جمع خبرنگاران در خصوص انتخاب ۵ کارشناس خبره ورزشی، حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک و آخرین شرایط تکواندو توضیح داد.

تابع نظر جمع هستم

رئیس فدراسیون تکواندو در خصوص انتخاب افرادی که مسئولیتی در فدراسیون‌ها ندارند، به عنوان کارشناس خبره گفت: در سال‌های گذشته نیز چنین افرادی داشتیم و این اتفاق در همه دوره‌های هیات اجرایی وجود داشت. در دوره گذشته نیز مشحون و کفاشیان از طرف هیات اجرایی معرفی شدند و در آن مقطع فدراسیونی نداشتند. پیشنهاد من این بود که افراد، انتخابی شوند که مسئولیت دارند، ولی در نهایت من نیز تابع نظر جمع هستم.

انتخاب کارشناسان تحمیلی نبود

عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک تصریح کرد: البته به این شکل نبود که فقط دو نفر برای کارشناس خبره معرفی شده باشند، بلکه ۱۰ نفر از طرف رئیس کمیته ملی المپیک معرفی و رأی‌گیری صورت گرفت. حتی رأی‌گیری برای دو نفر از عزیزان دوباره برگزار شد و این نشان می‌دهد که شرایط اینگونه نبود که بخواهند کسی را تحمیل کنند و در نهایت آقایان شایسته و کیهانی رأی آورند.

شرایط آئین نامه رعایت شد

ساعی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود با توجه به عدم حضور این دوستان در هیچ فدراسیونی، فرصت به نفرات دیگری داده می‌شد، گفت: در آئین‌نامه جدید تصویب شده و این دوستان در قالب شرایط آئین‌نامه بودند. در گذشته نیز که آئین‌نامه‌ای وجود نداشت نیز چنین اتفاقی افتاده است، اما حداقل در حال حاضر آئین‌نامه‌ای وجود دارد که شاید با وجود اشکالات، می‌شود به آن استناد کرد. قانون بد بهتر از بی‌قانونی است و حداقل قانونی وجود دارد که می‌شود بر اساس آن قضاوت کرد.

برای انتخابات کمیته ملی المپیک ثبت نام می‌کنم

رئیس فدراسیون تکواندو در خصوص حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک و همزمانی آغاز ثبت‌نام با سفر شما به ترکیه گفت: قصد دارم در انتخابات شرکت کنم و این موضوع در جلسه روز گذشته هیات اجرایی مطرح و مصوب شد که با توجه به اعزام به عنوان معاون کاروان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، ثبت‌نام خود را زودتر انجام بدهم.

وی در خصوص اینکه برای چه پستی ثبت‌نام خواهد کرد و آیا احتمال ثبت‌نام او برای ریاست وجود خواهد داشت، گفت: اجازه بدهید تا ۵ مردادماه مشخص می‌شود.

با امیدها به قونیه می‌رویم

معاون کاروان اعزامی به بازی‌های کشورهای اسلامی در خصوص سفر به ترکیه گفت: به عنوان معاون کاروان روز ۵ مردادماه با گروه اول عازم ترکیه می‌شوم و باید از ابتدا کنار بچه‌ها باشم. در خصوص تیم تکواندو هم همه می‌دانند که با ترکیب تیم امید در این بازی‌ها شرکت می‌کنیم و یک تیم جوان، اما باانگیزه داریم. طبق بررسی‌هایی که کادر فنی انجام داد، در یکی، دو وزن از بازیکنان رده بزرگسال بهره می‌بریم و در سایر اوزان به جوان ترها اعتماد خواهیم کرد.

جهانی کوچک با حضور بهترین‌ها

ساعی با اشاره سطح فنی بالای مسابقات گفت: بازی‌های کشورهای اسلامی یک جهانی کوچک است چون سه تیم برتر قاره کهن، تیم‌های اول و دوم اروپا و قهرمان و نایب قهرمان آفریقا نیز در این بازی‌ها حاضر هستند و کار بسیار سخت است. بچه‌های ما خیلی خوب هستند و ما یک تیم جوان را که برای دو سه سال آینده روی آنها حساب کرده‌ایم به قونیه اعزام می‌کنیم، اما با این حال به هیچ وجه ناامید نیستیم و برای کسب بهترین نتیجه تلاش می‌کنیم.

با نظر سرمربی، تیم ملی به پاریس اعزام

وی در خصوص حضور تیم ملی در مسابقات گرندپری پاریس گفت: با شرایطی که در حال حاضر تیم بزرگسالان دارد، به احتمال زیاد و با تشخیص سرمربی تیم ملی بازیکنی را اعزام نخواهیم کرد. البته یکی، دو بازیکن ما در مسابقات کشورهای اسلامی حضور دارند. در بخش دختران نیز تعدادی ثبت‌نام کردیم و باید ببینیم چند نفر از این بازیکنان می‌توانند در مسابقات حضور داشته باشند. در حال حاضر فقط ناهید کیانی را در رنکینگ داریم، اما تعداد دیگری را نیز ثبت‌نام کردیم تا در صورت انصراف نفرات بالاتر رنکینگ، بتوانند در مسابقات شرکت کنند. اگر در نهایت فقط ناهید کیانی شانس حضور در این مسابقات را داشته باشد، شاید تیم اعزام نشود.

جذب حامی مالی دشوار است

هادی ساعی در خصوص مراسم بدرقه تیم‌های پایه اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان اظهار داشت: مراسم بدرقه تیم‌های نونهالان و نوجوانان اعزامی به بلغارستان به همت شرکت اعتماد کابل البرز اسپانسر تیم‌های پایه تکواندو برگزار شد. همیشه پیش از اعزام‌ها این کار انجام می‌دهیم و امیدوارم با همت بچه‌ها و با دعای خیر خانواده شهدا تیم‌های ما در این رقابت‌های دشوار موفق باشند. در شرایط فعلی ورزش جذب اسپانسر بسیار دشوار است و از آن سخت‌تر حفظ این حامی مالی خواهد بود. دولت باید به شرکت‌ها و ارگان‌هایی که از ورزش حمایت می‌کنند کمک کند تا با معافیت مالیاتی و مسائلی از این قبیل پای شرکت‌های دیگر هم به ورزش باز شود.

پیش بینی کار دشواری است، اما به این تیم امیدوارم

وی درباره پیش‌بینی خود از نتایج تیم‌های نونهالان و نوجوانان به مسابقات قهرمانی جهان گفت: در رده‌های پایه پیش‌بینی کردن کار دشواری است؛ چون هر ساله بچه‌ها تغییر می‌کنند و در این ۲ سال هم هیچ رویدادی در نونهالان و نوجوانان برگزار نشده و طبیعتاً شناختی از رقیبان نداریم. حتی به دلیل عدم صدور مجوز از سوی ستاد مبارزه با کرونا، اجازه برگزاری لیگ‌های پایه را نداشتیم، اما در هر دو بخش دختران و پسران بازیکنان خوبی داریم. همچنین این رقابت‌ها ۷۰ امتیاز رنکینگ دارد که یکی دو ورزشکار ما می‌توانند با موفقیت در جهانی، در رنکینگ بزرگسالان شرایط خوبی پیدا کنند.

زمان معرفی نواب رئیس

وی در خصوص عدم رأی اعتماد مجمع به نواب رئیس پیشنهادی و زمان انتخاب سرپرست گفت: ان‌شاالله در یکی، دو روز آینده نواب رئیس را معرفی می‌کنیم. طبیعی است که باید به رأی مجمع احترام بگذاریم و این احترام را می‌گذاریم. مجمع بالاترین رکن هر فدراسیون است و این اتفاق در مجمع افتاد.

نفجم در بین گزینه‌ها نیست

رئیس فدراسیون تکواندو در پایان در پاسخ به سوالی در خصوص انتخاب رئیس هیأت تکواندو مازندران به عنوان نایب رئیس گفت: فیض الله نفجم جزو گزینه‌های ما برای نایب رئیسی نیست. البته خود ایشان نمی‌خواهند و اگر خودشان بخواهند شاید این اتفاق بیفتد.