نیازمند تغییر در سیاست کلان کشور نسبت به توسعه ورزش همگانی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک امروز چهارشنبه ۵ مرداد با حضور در محل فدراسیون ورزش‌های همگانی، با مسئولان فدراسیون دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک، نصراله سجادی مشاور عالی رییس، احمد بابایی خزانه‌دار و مدیر امور مالی کمیته ملی المپیک و افشین ملایی رییس فدراسیون، محمدرضا فروحی دبیر، ایمان متقیان‌نژاد و مریم بن یعقوب نواب رییس و ناهیده جباری رییس آکادمی همگانی فدراسیون همگانی حضور داشتند.

افشین ملایی با تاکید بر اینکه اگر وزارت ورزش و جوانان و شخص رئیس جمهور به عنوان سکان‌دار دولت به فعالیت بدنی شهروندان توجه ویژه نداشته باشند شرایط تغییری نخواهد کرد، گفت: در صورتی که نگاه دولت به ورزش همگانی تغییر نیابد با مشکلات عدیده‌ای در آینده سلامت کشور روبرو خواهیم بود.

وی ادامه داد: مسئله بسیار نگران کننده اینکه سن رشد کودکان ایرانی دو سال نسبت به سن استاندارد کودکان دنیا کاهش یافته است و این مسئله تبعات بسیاری برای آینده کشور به دنبال خواهد داشت.

رییس فدراسیون ورزش های همگانی با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۵ رشد کم تحرکی در بانوان کشور به بیش از ۸۰ درصد می رسد، تاکید کرد: نیازمند تغییر در نگاه و سیاست کلان کشور نسبت به توسعه ورزش همگانی هستیم.

ملایی با اشاره به اینکه از ساله ۸۶ تا ۹۵ بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران ۲۵ درصد جامعه ایرانی با کم تحرکی روبرو شدند، اذعان کرد: با ابر چالش کم حرکتی طی ۱۰ سال آینده کشور روبرو خواهیم بود و این اتفاق، چالش ها و مشکلات بسیار زیادی را برای سلامت مردم ایران به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه ورزش و جامعه فعال دارای چهار ویژگی هستند که آزاد بودن ورزش برای همگان، یکی از مهمترین آن ها است، گفت: تا سال ۲۰۵۰ حدود ۷۰ درصد مردم دنیا در شهرها زندگی می کنند و در بسیاری از کشورهای دنیا نظیر آمریکا، روسای جمهور پا به میدان گذاشته اند تا در راستای توسعه ورزش همگانی در راستای بهبود وضعیت سلامت مردم گام بردارند.

رییس فدراسیون ورزش همگانی با بیان اینکه نیازمند حمایت و نگاه ویژه کمیته ملی المپیک در راستای توسعه ورزش همگانی هستیم، اظهار کرد:کمیته بین‌المللی المپیک حامی ورزش همگانی است و ردیف بودجه خاصی را نیز برای حدود ۲۵ کشور بر اساس گزارش ارائه شده در نظر گرفته است.

ملایی با اشاره به اجرای طرح شهر فعال از سوی فدراسیون ورزشی همگانی، خاطرنشان کرد: طرح شهر فعال در کشور رونمایی شده و تا امروز ۹ شهر مورد ارزیابی قرار گرفته اند و از سوی شهرداران ۳۰ شهر نیز به فدراسیون همگانی درخواست ارائه شده است اما متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم حمایت لازم و کافی از سوی وزارت ورزش و جوانان در دولت جدید، سرعت فعالیت ها کاهش یافته و نیازمند حمایت و نگاه ویژه کمیته ملی المپیک هستیم.

وی با تاکید بر اینکه هدف فدراسیون ورزشی همگانی این است که اگر یک نفر قرار است هزار بار وزنه بزند بهتر است هزار نفر یک بار وزنه بزنند، خاطرنشان کرد: تبدیل رویکرد فردی به رویکرد اجتماعی و عمومی در دستور کار فدراسیون ورزش های همگانی قرار دارد اما متاسفانه با کمترین حمایت و پشتیبانی طی یک ساله گذشته روبرو بوده ایم.

رییس فدراسیون ورزش های همگانی با اشاره به اینکه ۷۳ انجمن و کمیته در فدراسیون ورزش های همگانی ایجاد شده است، گفت: هرچند علت ایجاد این تعداد انجمن و کمیته تبیین نشده اما خوشبختانه توانستیم برگزاری لیگ از سوی ۱۷ انجمن را در دستور کار قرار دهیم تا اینگونه شاهد جذب افراد و برگزاری رویدادهای ورزشی در محلات باشیم.