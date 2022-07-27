کاهش ۹۰ میلی متری بارندگی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرهادی، در گردهمایی بزرگ دوامیان که صبح چهارشنبه در برج میلاد برگزار شد، با اشاره به نقش اعضای دوام، افزود: این افراد نقش آفرین در حوزه سلامت و ایمنی مردم و آموزشگران هستند.

وی ادامه داد: اعضای دوام برای حفظ جان مردم دغدغه دارند و تلاش می‌کنند فعالیت آنها جنبه امر به معروف و نهی از منکر دارد.

پیرهادی تصریح کرد: باید توجه داشت اگر مشارکت مردم در کارها نباشد، توفیقی حاصل نمی‌شود، در طی سال‌های گذشته توجه به گروه‌های دوام کمتر شده اما امیدواریم در این دوره از مدیریت شهری خدمت خوبی به مردم صورت بگیرد و مشارکت مردم در سطح حداکثری باشد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به ایمنی تهران بیان کرد: تهران نیازمند ایمنی است و بر همین اساس حمایت از اعضای دوام حائز اهمیت است چرا که منجر به کاهش تلفات، تلفات و خسارات در زمان بحران می‌شود.

وی تصریح کرد: باید برنامه ریزی کافی برای آموزش حوزه بحران انجام شود و شورای شهر آماده همکاری در تمامی طرح‌ها و لوایح مرتبط با حوزه ایمنی است.

پیرهادی با اشاره به بحران کم آبی در کشور و تهران گفت: ۳۰ درصد از مخازن آبی شهر تهران نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و میزان بارندگی تا کنون ۱۸۰ میلیمتر بوده در حالی که این میزان در مقایسه با سال گذشته ۲۷۰ میلیمتر بوده، بنابراین نقش شما در آموزش به شهروندان برای مصرف بهینه آب بسیار تأثیر گذار است.