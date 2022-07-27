بانوی اسنوکر اعزامی به مسابقات جهانی اسنوکر زیر ۲۱ مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، رقابت های اسنوکر قهرمانی جهان در رده های زیر ۱۶، زیر ۱۸ و زیر ۲۱ سال آقایان و بانوان از اواخر مردادماه به میزبانی رومانی و در شهر بخارست برگزار می شود.

ایران در هر سه رده سنی آقایان و رده سنی زیر ۲۱ سال بانوان نماینده اعزامی خواهد داشت.

در بخش آقایان هنوز ترکیب تیم های اعزامی در هر رده سنی نهایی نشده اما در بخش بانوان بر اساس اردوهای آماده سازی برگزار شده و همچنین رقابت های انتخابی و درون اردویی، ترکیب یک نفره مشخص شده است.

بر این اساس ملیکا نجفی تنها نماینده تیم اسنوکر زیر ۲۱ سال بانوان را برای مسابقات جهانی خواهد بود. اردوی نهایی این ملی پوش از ۸ مردادماه در آکادمی مجموعه ورزشی انقلاب آغاز می شود.

تیم های اسنوکر ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان، ۲۸ مردادماه تهران را به مقصد بخارست ترک می کنند.

رقابت های اسنوکر قهرمانی جهان در رده های سنی زیر ۱۶، زیر ۱۸ و زیر ۲۱ سال طی روزهای ۲۹ مردادماه تا ۸ شهریورماه برگزار خواهد شد.