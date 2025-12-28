ورزشکار هرمزگانی به اردوی تیم ملی اسنوکر دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد نامورجاه رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد هرمزگان گفت: از سوی فدراسیون بولینگ و بیلیارد جمهوری اسلامی ایران، یاسین علیزاده به اردوی انتخابی تیم ملی اسنوکر زیر ۲۱ سال کشور دعوت شده است.

وی بیان کرد: اردوی انتخابی تیم ملی اسنوکر زیر ۲۱ سال، جهت شرکت در مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا (2026-ACBS) به میزبانی کشور قطر، شهر دوحه برگزار می‌شود و یاسین علیزاده از استان هرمزگان به این اردو که از صبح روز چهارشنبه دهم دی ماه در محل اردوی تیم ملی واقع در مجموعه ورزشی آزادی، پایگاه قهرمانی بیلیارد آزادی شهید سید هادی سلطان زاده حضور یابد.