پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت پیشکسوت هنرهای تجسمی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت استاد پیشکسوت هنرهای تجسمی حبیب‌الله صادقی را تسلیت گفت.

متن پیام آقای محمدباقر قالیباف به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم



انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت استاد پیشکسوت هنرهای تجسمی، هنرمند متهعد و مدیر فرهنگی کشور مرحوم حبیب‌الله صادقی موجب تأسف و تأثر گردید.

ایشان از پیشگامان جبهه فرهنگی انقلاب و حوزه هنری و استادی زبردست در تصویرگری با آثار فاخر بود که نقاشی ایرانی و نگارگری سنتی را به آرمان‌های انقلاب پیوند زد و به عنوان هنرآفرین متعهد تلاش فراوانی در بیان هنرمندانه ارزش‌های اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت داشتند.

ضمن عرض تسلیت فقدان این هنرمند وارسته به اصحاب فرهنگ و هنر کشور، دوست‌داران و خانواده محترم، برای آن فقید سعید رحمت واسعه و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی»

حبیب الله صادقی طراح، نقاش، گرافیست، کاریکاتوریست و منتقد صبح چهارشنبه ۵ مرداد درگذشت؛ او متولد سال ۱۳۳۶ در تهران بود و ۱۹ سال بعد، وارد دانشکده هنرهای زیبا شد.

او دکترای پژوهش هنر و کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه تربیت مدرس داشت و مقطع کارشناسی‌اش را در رشته نقاشی دانشگاه تهران گذرانده بود.