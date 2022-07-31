به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، دفتر «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بیانیه‌ای درباره سفر او به کشورهای شرق آسیا منتشر کرد که در آن به تایوان اشاره‌ای نشده است.

طبق این بیانیه که روز یکشنبه منتشر شده، نانسی پلوسی به همراه هیئت همراه به کشورهای سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و ژاپن سفر خواهد کرد و هدف از این سفر «تمرکز بر حاکمیت دموکراتیک، و تقویت روابط اقتصادی و امنیتی دو جانبه در منطقه ایندوپاسفیک» عنوان شده است.

پیش از این رسانه‌های آمریکا اعلام کرده بودند، سفر هیئت آمریکایی به تایوان هنوز «غیرقطعی و تحت بررسی» است. گریگوری میکس، رئیس کمیته امور خارجی و مارک تاکانو، رئیس کمیته کهنه‌سربازان مجلس نمایندگان نیز پلوسی را همراهی می‌کنند.

تنش کلامی بین مقامات چین و آمریکا و دور تازه تنش‌ها بین واشنگتن و پکن از چند روز پیش با اعلام خبرِ تصمیم رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برای سفر به جزیره خودمختار تایوان آغاز شد.

روز جمعه همزمان با اعلام آغاز سفر هیئت آمریکایی به کشورهای شرق آسیا و احتمال سفر اعضای این هیئت به جزیره تایوان، نیروهای مسلح چین رزمایش دریایی خود را در دریای جنوبی چین و سواحل استان «گوانگ‌دونگ» آغاز کردند.

روز قبل از آن نیز در تماس تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و چین، «شی جین پینگ» به «جو بایدن» نسبت به سیاست‌های مداخله‌جویانه واشنگتن در امور داخلی چین و سفر رئیس مجلس نمایندگان این کشور به تایوان هشدار جدی داد.

بنا بر گزارش «شینهوا»، در بیانیه پکن درباره این گفت‌وگوی تلفنی آمده که رئیس‌جمهور چین در سخنان تندی به همتای آمریکایی خود گفته بود: «حفاظت قاطعانه از حاکمیت ملی چین و تمامیت ارضی، اراده قطعی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون چینی است. و کسانی که با آتش بازی می‌کنند در نهایت با آن می‌سوزند».