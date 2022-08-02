نخستین واکنش غضبناک پکن به سفر «نانسی پلوسی» به تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی راشا تودی، وزارت خارجه چین امروز سه شنبه و در پی سفر پلوسی به جزیره تایوان که همراه با نقض سیاست چین واحد به انجام رسید، با صدور بیانیه ای این اقدام را محکوم کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه چین در این خصوص آمده است: سفر «نانسی پلوسی» به تایوان اقدام تحریک آمیز سیاسی بزرگی به شمار می آید و پکن مخالفت صریح خود را با آن اعلام می کند.

به گزارش العربیه، پکن ضمن محکوم کردن بدعهدی عمدی آمریکا به اصل «چین واحد» تصریح کرد که آمریکایی‌ ها در ارتباط با مسأله تایوان با آتش بازی می‌ کنند.

پکن همچنین آمریکا را بزرگترین تهدید علیه صلح جهانی دانست.

وزارت خارجه چین ضمن توصیف اقدامات آمریکا در تایوان به «اوباش‌ گری» تاکید کرد که چنین اقداماتی پایان خوبی نخواهد داشت و پکن با آن مقابله خواهد کرد.

این بیانیه اضافه کرد: در پاسخ به سفر پلوسی به تایوان، ما تمام اقدامات لازم را برای حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی دولت چین انجام خواهیم داد و عواقب آن نیز بر عهده آمریکا و تایپه خواهد بود.

این در حالیست که در ادامه تنش‌آفرینی های واشنگتن علیه پکن، هواپیمای حامل «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با نقض سیاست «چین واحد»، وارد جزیره تایوان شد.

پیشتر نیز اعلام شده بود که فرودگاه «سونگشان» در شهر تایپه واقع در جزیره تایوان آماده استقبال از «نانسی پلوسی» رییس مجلس نمایندگان آمریکا است.