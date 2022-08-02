تخلیه کانتینرهای ۱۳ ساله توسط دزدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عبدالمجید اجتهادی امروز در یک برنامه صبحگاهی به سوالاتی در خصوص آخرین وضعیت ترخیص کالاهای اموال تملیکی در انبارها پاسخ داد.

روال ترخیص کالا و رسیدن برخی از آنها به انبارهای سازمان اموال تملیکی چگونه است و هم اکنون روند ترخیص این کالاها آیا افزایش یافته است؟

روسای قوه مجریه و قضائیه به موضوع ساماندهی و کالاهای متروکه در دولت سیزدهم ورود کرده و در این مدت اقدامات گسترده در خصوص تعیین و تکلیف کالاها را انجام داده‌ایم.

هم اکنون در خصوص اموال تملیکی و کالای آنها ۲ قوه مجریه و قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی درگیر هستند و این تعامل بین هر دو رئیس قضائیه و مجریه خود توانسته در روند ترخیص کالا بسیار موثر باشد به طوری که در فاصله کمتر از یک ماه بعد از رئیس جمهور رئیس قوه قضائیه حضور یافتند و هر دو پیگیری می‌کنند.

چه میزان از کالاهای داخل انبارها ساماندهی شده است؟

مصوبه جلوگیری از رسوب و در انبارها موجود است و با پیگیری‌های صورت گرفته و ساماندهی انبارها صورت گرفته و هم اکنون بالای ۷۰ درصد به این سمت رفته و در آینده نزدیک این اتفاقات در تمامی انبارها شکل می‌گیرد که بسیاری از کالای که در سال‌های گذشته تعیین و تکلیف نشده بودند ساماندهی خواهند شد.

پیگیری‌های در خصوص وزیر اقتصاد برای ساماندهی کالاها به چه میزان است؟

در گذشته تعامل بین دستگاهی نبوده به طوری که سازمان بازرسی اموال تملیکی یک سازمان متروکه بوده است و بهایی که دولت‌ها در گذشته باید به این بخش می‌دادند چندان مورد توجه دولت‌ها نبوده است اما هم اکنون وزیر اقتصاد به صورت هفتگی رصد می‌کند. در گذشته هیچ وزیری از وزرای اقتصاد برای سازمان اموال تملیکی حضور پیدا نمی‌کرد و تعاملی بین دستگاه‌ها نبوده اما هم اکنون با ورود قوه قضائیه و سازمان بازرسی بسیاری از مشکلات در این بخش برطرف شده است.

برخی از کالاها چندین سال است که در انبارها مانده مانند خودروهای در بوشهر چه اقداماتی برای آنها صورت گرفته است؟

کالایی در انبارهای سازمان اموال تملیکی بیش از چندین سال مانده بود که هزینه انهدام آن ۴۰ میلیارد تومان بود و این کالاها از دهه ۸۰ در انبارها وجود داشت.

همچنین برخی از کالاها و پرونده‌ها بیش از ۱۵ سال پرونده داشته که شخصاً پیگیری شده و خودروهای که در بوشهر باقی مانده علت قضائی دارند و باید از طریق اسناد و مدارک که ارائه شود کارهای آنها پیگیری شود. هم سازمان بازرسی و هم ریاست جمهوری در دولت و هم قوه قضائیه پیگیری قضائی برای آنها در حال انجام است.

مدت زمان تعیین و تکلیف کالاها به چه میزان کاهش یافته است؟

هم اکنون زمان تعیین و تکلیف کالا کالای سریع فساد و سریع اشتعال بسیار کاهش یافته به طوری که هم اکنون باید ظرف ۲۴ ساعت تعیین و تکلیف کنیم و مدت زمان رسیدگی به آن‌ها بسیار کوتاه شده است. از سوی دیگر کالای با دوام ۴۵ روز طبق اعلام مراجع باید تعیین تکلیف شده و در عمده کالاها این موضوع رعایت می‌شود. اما برای ترخیص کالاها نیاز به یک سری مجوز داریم و برخی از دستگاه‌ها با سازمان اموال تملیکی هم مانند تاجری که کالای قاچاق آورده برخورد می‌شود، اما طبق قانون این کالاها به نفع دولت ضبط شده و باید روند ترخیص این کالاها سرعت گیرد.

سوال: ماجرای ۳۰ کانتینری که ۱۳ سال مانده بود چه بوده است؟

ماموران اداره بندر بوشهر در موضوعی که بررسی می‌کردند به کانتینرهایی دست پیدا کردند که برخی از آنها خالی بوده و کالاهای موجود غیر قانونی از آنها خارج شده و در اداره بندر به دور از چشم ماموران برخی از کالاها در کانتینرها خالی شدند.

در برخی از تصاویر منتشر شده شاهد آن بودیم که یک بنز پلاک داشت علت آنچه بود؟

خودروهایی که قابلیت ورود ندارند قاچاقی ظاهر قضیه را درست و پلاک جعلی بر روی آن نصب می‌کند که از این موارد بسیار زیاد است و این خود یک سند برای نشان دادن قاچاق این کالاها است.

از سوی دیگر امکان دارد خودروی منطقه آزاد بوده است برای تردد در سرزمین اصلی و پلیس می‌بیند خودروی مجاز است و از روی پلاک برداشته نمی‌شود.