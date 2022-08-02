صافی برای حضور در اجلاس جهانی وارد توکیو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات شوتوکان کاراته قهرمانی جهان در سالن «بودکان» شهر توکیو کنگره جهانی، سمینارهای آموزشی، جلسات فنی تیم‌ها، آزمون‌های مخالف برگزار می‌شود که کاراته ایران در به عنوان یکی از فعال‌ترین کشورهای عضو همه ساله در این رویداد مهم شرک دارد.

بر همین اساس احمد صافی، عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی شوتوکان نیز برای حضور در برنامه‌های فوق روز گذشته وارد توکیو شد. کلاس‌های آموزشی از امروز آغاز شده و نماینده کشورمان در این جلسات حضور خواهد داشت.

همچنین مسابقات قهرمانی جهان که به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده بود، از جمعه هفته جاری با حضور نمایندگانی از ۱۳۱ کشور عضو از جمله تیم اعزامی کشورمان در همین سالن آغاز می‌شود.

شوتوکان کاراته ایران به دلیل محدودیت‌های کرونایی فقط با ۶ ورزشکار برای حضور در این مسابقات روز گذشته در میان استقبال نمایندگان سفارت ایران وارد فرودگاه «ناریتا» شهر توکیو شد.