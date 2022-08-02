به گزارش خبرنگار مهر، زهره الهیان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی اظهار داشت: از وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان (عج) که تیم تروریستی وابسته به رژیم صهیونیستی را دستگیر و توطئه آنان را نقش بر آب کردند، تشکر و تقدیر می‌کنم.

وی در تذکری به وزیر بهداشت و درمان گفت: وزیر بهداشت و درمان بارها وعده داد ارتقای ساختار طب سنتی در وزارت بهداشت و درمان مورد توجه قرار می‌گیرد که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه به گنجینه علمی کشورمان در زمینه طب سنتی آن طور که باید و شاید توجه نمی‌شود این در حالی است که کشور ما در بحث تولید علم در حوزه طب سنتی رتبه ۴ جهانی را دارد.