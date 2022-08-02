آغاز به کار مدرسه تابستانی گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زاهد شفیعی با بیان این خبر گفت: فراهم کردن امکان دسترسی به آموزش‌های کاربردی برای فعالین صنعت گردشگری و کسانی که قصد ورود به این صنعت را دارند، اصلی ترین وظیفه آموزش‌های کوتاه‌مدت گردشگری محسوب می‌شود. در همین راستا با هدف افزایش مهارت‌های نیروی انسانی شاغل در این حوزه، برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب «مدرسه تابستانی گردشگری» سال ۱۴۰۱، در تابستان سال جاری، در دستور کار معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گرفته است.

او افزود: ثبت‌نام این دوره‌ها که شرکت در آن‌ها برای کلیه افراد فعال در بخش گردشگری اعم از راهنمایان، فعالان گردشگری روستایی، مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی، دانشجویان و سایر علاقه‌مندان به این آموزش‌ها، آزاد و رایگان است از تاریخ ۱۲ مرداد ماه آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی education.mcth.ir برای شرکت در دوره‌ها ثبت نام کنند.

مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی گردشگری با بیان اینکه آغاز شروع کلاس‌ها که به صورت مجازی برگزار می‌شود ۲۲ مردادماه جاری خواهد بود، یادآور شد: این برنامه شامل ۴ دوره آموزشی مستقل از یکدیگر و با موضوعات مختلف است که مخاطبان می‌توانند در یک یا چند دوره شرکت کرده و پس از پایان دوره، گواهینامه مورد تأیید دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری را دریافت کنند.

شفیعی ادامه داد: برگزاری دوره‌های مذکور تحت عناوین ذیل و به صورت برخط این طور خواهد بود که در هر دوره مدرسین با تجربه، مهم‌ترین مباحث کاربردی موردنظر را برای فراگیران شرح داده و در جلسه پایانی نیز یکی از افراد موفق در زمینه مرتبط با موضوع، به بیان تجربیات خود برای شرکت‌کنندگان دوره می‌پردازد.

به گفته مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری عناوین دوره‌های آموزشی مدرسه تابستانی گردشگری ۱۴۰۱ عبارتند از ۴ دوره مجزا شامل تولید محتوای به‌روز و کارآمد در عرصه گردشگری، ملاحظات به‌روز راهنمایی گردشگران ورودی ایران، اقامتگاه بوم‌گردی؛ از ایده تا برند و توسعه پایدار گردشگری روستایی با مشارکت جوامع محلی.