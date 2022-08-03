«جلیل دوران» به فجر شهید سپاسی شیراز بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در ادامه تغییرات در باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز، بار دیگر «جلیل دوران» مربی بازیکن ساز استان فارس به عنوان سرمربی تیم امیدهای فجر شهید سپاسی شیراز شد.

با ورود جلیل (علی) دوران، کارخانه بازیکن سازی فجر شهید سپاسی دوباره احیا می‌شود.

جلیل دوران در سه رشته دو و میدانی، فوتبال و فوتسال در بالاترین سطح منشأ خدمات شایانی به ورزش استان و کشور شده است.

«دوران» در شش سال گذشته بعنوان مربی تیم ملی فوتسال فعالیت داشته که حاصل آن سه مقام قهرمانی آسیا و مقام ممتاز سوم جهان است.

اکثر بازیکنان مطرح استان در دو دهه گذشته فوتبال خود را مدیون این مربی بازیکن ساز می‌دانند.

جلیل دوران با حفظ سمت به عنوان مدیر تیم‌های پایه باشگاه منصوب گردید.