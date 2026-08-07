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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

رجبی‌مشهدی: ۲۰۰ مگاوات به تولید نیروگاه دماوند افزوده می‌شود

رجبی‌مشهدی: ۲۰۰ مگاوات به تولید نیروگاه دماوند افزوده می‌شود

پاکدشت- معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: با تعمیر یکی از ترانس‌های نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند، ۲۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید این نیروگاه افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی‌مشهدی، ظهر جمعه، در حاشیه بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند (شهدای پاکدشت) اظهار کرد: با تعمیر یکی از ترانس‌های این نیروگاه، طی روزهای آینده ۲۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق آن اضافه می‌شود.

وی با اشاره به تداوم پیک مصرف برق افزود: هنوز از دوره اوج مصرف عبور نکرده‌ایم و پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف به حدود ۷۵ هزار مگاوات برسد که فشار قابل توجهی بر شبکه برق کشور وارد می‌کند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با بیان اینکه ظرفیت تولید برق خورشیدی کشور به پنج هزار و ۸۰۰ مگاوات رسیده است، تصریح کرد: این میزان نسبت به ابتدای فعالیت دولت ۴.۶ برابر افزایش یافته است.

رجبی‌مشهدی همچنین از افزایش ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و توسعه شبکه انتقال برق خبر داد و بر تداوم تلاش کارکنان صنعت برق برای حفظ پایداری شبکه تأکید کرد.

کد مطلب 6910345

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