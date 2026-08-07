به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی‌مشهدی، ظهر جمعه، در حاشیه بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند (شهدای پاکدشت) اظهار کرد: با تعمیر یکی از ترانس‌های این نیروگاه، طی روزهای آینده ۲۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق آن اضافه می‌شود.

وی با اشاره به تداوم پیک مصرف برق افزود: هنوز از دوره اوج مصرف عبور نکرده‌ایم و پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف به حدود ۷۵ هزار مگاوات برسد که فشار قابل توجهی بر شبکه برق کشور وارد می‌کند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با بیان اینکه ظرفیت تولید برق خورشیدی کشور به پنج هزار و ۸۰۰ مگاوات رسیده است، تصریح کرد: این میزان نسبت به ابتدای فعالیت دولت ۴.۶ برابر افزایش یافته است.

رجبی‌مشهدی همچنین از افزایش ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و توسعه شبکه انتقال برق خبر داد و بر تداوم تلاش کارکنان صنعت برق برای حفظ پایداری شبکه تأکید کرد.