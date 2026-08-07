به گزارش خبرنگار مهر، سیدعیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، روز جمعه ۱۶ مردادماه به همراه تیم ارزیابی ویژه این اداره‌کل با حضور در منطقه کاکاوند، آخرین وضعیت آماده‌سازی مدارس این منطقه برای سال تحصیلی جدید را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

این بازدید با هدف ارزیابی میزان پیشرفت برنامه‌های پروژه مهر و اطمینان از آماده بودن فضاهای آموزشی، نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز برای بازگشایی مدارس انجام شد.

بررسی روند اجرای طرح شهید عجمیان

در جریان این بازدید، روند اجرای طرح شهید عجمیان با محوریت بهسازی و شاداب‌سازی مدارس منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در قالب این طرح، عملیات بهسازی و آماده‌سازی ۸۰ کلاس درس در ۲۲ مدرسه منطقه کاکاوند در حال اجراست و اقدامات مختلفی از جمله رنگ‌آمیزی، بهسازی فضاهای آموزشی و آماده‌سازی محیط مدارس برای آغاز سال تحصیلی دنبال می‌شود.

سهرابی در این بازدید بر ضرورت اجرای دقیق و باکیفیت اقدامات تأکید کرد تا مدارس منطقه در زمان بازگشایی از شرایط مناسب آموزشی و محیطی برخوردار باشند.

توجه ویژه به مدارس شبانه‌روزی

یکی از محورهای مهم بازدید مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، بررسی وضعیت مدارس شبانه‌روزی منطقه کاکاوند بود.

در این بخش، وضعیت مدارس شهید مصطفی خمینی، فاطمه زهرا (س) و امام صادق (ع) از نظر امکانات رفاهی، خوابگاه‌ها و زیرساخت‌های آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و رفاهی در مدارس شبانه‌روزی، اظهار داشت که دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار باید از امکانات مناسب آموزشی و رفاهی برخوردار باشند و تحقق عدالت آموزشی باید در تمامی نقاط استان مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد که آماده‌سازی مدارس صرفاً به فضای کلاس درس محدود نمی‌شود و امکانات رفاهی، وضعیت خوابگاه‌ها و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز دانش‌آموزان نیز باید پیش از آغاز سال تحصیلی مورد توجه قرار گیرد.

ساماندهی نیروی انسانی و ثبت‌نام دانش‌آموزان

در ادامه این بازدید، وضعیت ساماندهی نیروی انسانی منطقه، روند ثبت‌نام دانش‌آموزان و ثبت‌نام کتب درسی نیز بررسی شد.

تیم ارزیابی آموزش و پرورش لرستان ضمن بررسی روند اجرای برنامه‌های مرتبط با پروژه مهر، بر ضرورت رفع نواقص احتمالی و تسریع در فرآیندهای اجرایی تأکید کرد تا مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید با مشکل کمبود نیروی انسانی یا سایر مسائل اجرایی مواجه نباشند.

آماده‌سازی مدارس برای ۲۶۶۲ دانش‌آموز

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، آموزش و پرورش منطقه کاکاوند در قالب طرح شهید عجمیان، بهسازی و شاداب‌سازی ۸۰ کلاس درس را در دستور کار دارد که این اقدامات در ۲۲ مدرسه منطقه در حال اجراست.

هدف از اجرای این برنامه‌ها، فراهم کردن محیطی مناسب، ایمن و بانشاط برای ۲۶۶۲ دانش‌آموز منطقه در سال تحصیلی پیش‌رو عنوان شده است.

این اقدامات بخشی از برنامه گسترده آموزش و پرورش لرستان برای آماده‌سازی مدارس استان در قالب پروژه مهر است؛ طرحی که علاوه بر آماده‌سازی فضاهای آموزشی، موضوعاتی مانند تأمین نیروی انسانی، ثبت‌نام دانش‌آموزان، توزیع کتب درسی و فراهم کردن تجهیزات و امکانات مورد نیاز مدارس را نیز دنبال می‌کند.

پروژه مهر؛ فراتر از یک طرح عمرانی

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در پایان این بازدید ضمن قدردانی از تلاش مدیران، عوامل اجرایی مدارس و مجموعه آموزش و پرورش منطقه کاکاوند، بر استمرار اقدامات تا زمان بازگشایی مدارس تأکید کرد.

سهرابی با بیان اینکه پروژه مهر صرفاً یک طرح عمرانی نیست، اظهار داشت: آماده‌سازی مدارس در واقع تعهدی برای فراهم کردن محیطی مناسب و بانشاط برای دانش‌آموزان است و آموزش و پرورش لرستان تلاش می‌کند تمامی مدارس استان، از دورترین روستاها تا شهرها، در آغاز سال تحصیلی آماده پذیرایی از دانش‌آموزان باشند.

وی افزود: هدف نهایی این اقدامات، ایجاد محیطی ایمن، استاندارد و انگیزه‌بخش برای دانش‌آموزان است تا آنان سال تحصیلی جدید را با آرامش و نشاط آغاز کنند.