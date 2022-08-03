اعلام حمایت ایران از تمدید مجدد آتش بس در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه حل و فصل مسالمت بحران یمن، علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه در خصوص آخرین تحولات یمن با «هانس گروندبرگ» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن به تبادل نظر پرداخت.

فرستاده ویژه سازمان ملل با اشاره به آخرین پیشنهادات ارائه شده به طرف‌های یمنی، تمدید دوماهه آتش بس در یمن را فرصتی برای دستیابی به سازو کار منظمی برای پرداخت حقوق کارمندان، باز کردن مسیرهای تردد بین استان‌ها، اضافه شدن مقاصد پروازی به صنعا و تضمین جریان منظم سوخت به بنادر حدیده و همچنین ایجاد کمیته‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی با هدف نظارت بر اجرای توافقنامه آتش بس عنوان کرد.

مشاور ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی نیز ضمن اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های مؤثر به منظور برقراری صلحی پایدار و عادلانه در یمن، ابراز امیدواری کرد: در آتش‌بس دو ماهه پیش‌رو، تلاش‌های انجام شده به منظور دستیابی به یک توافق جامع و فراگیر شامل آتش بس پایدار، رفع کامل محاصره و تحریم اقتصادی، پرداخت حقوق کارمندان، آزادی تردد در تمامی مسیرهای یمن، شروع به کار کمیته‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی و ایجاد سازوکارهای نظارتی کامل برای عدم نقض تعهدات به اجرای کامل درآید.