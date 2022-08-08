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۱۷ مرداد ۱۴۰۱، ۹:۱۷

در ادامه جنایت ها علیه فلسطینیان؛

رژیم صهیونیستی منزل دو اسیر فلسطینی را تخریب کرد

رژیم صهیونیستی منزل دو اسیر فلسطینی را تخریب کرد

نظامیان رژیم صهیونیستی شب گذشته منزل دو اسیر فلسطینی را در شمال کرانه باختری تخریب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نظامیان صهیونیست شب گذشته منزل دو اسیر فلسطینی به نام های «صبحی ابو شقیر صبیحات» و «اسعد الرفاعی» را در شمال کرانه باختری تخریب کردند.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی به روستای رمانه در غرب جنین در کرانه باختری یورش برده و اقدام به تخریب منزل دو اسیر فلسطینی کردند.

بهانه مسئولان رژیم صهیونیستی برای تخریب منزل این دو اسیر فلسطینی، اجرای عملیات در یک شهرک صهیونیست نشین عنوان شده است.

شاهدان عینی گفته اند که شمار زیادی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و حدود ۵۰ خودروی نظامی در مناطق مختلف روستای رمانه مستقر شده اند.

کد مطلب 5558263

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