آماده نبرد با دشمن در هر زمان و مکانی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «ابو حمزه» سخنگوی نظامی گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین با تاکید بر اینکه این گردان ها آماده نبرد با دشمن در هر زمان و مکان است، گفت: سران رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان صهیونیست در مقابل رزمندگان گردان های قدس و یگان های رزمی آن در نبرد اخیر، دچار وحشت شدند.

وی افزود: گردان های قدس بدون هیچ وقفه و عقب نشینی به نبرد خود با دشمن صهیونیستی ادامه خواهد داد و این گردان ها به وصایای شهدا، رزمندگان و رهبران مقاومت عمل خواهد کرد.

سخنگوی گردان های قدس ادامه داد: به عنوان گردان های قدس در نبرد اخیر توانستیم با خون پاک شهید تیسیر الجعبری و خالد منظور و سایر رهبران میدانی و ملت قهرمان فلسطین، حق فلسطین در کرامت و آزادی را به اثبات برسانیم.

ابوحمزه اظهار داشت: از همان لحظه اول رزمندگان خود را برای مقابله به تجاوز دشمن آماده کردیم، در این مدت سیل میانجیگری هایی که از ما می خواستند در برابر کرامت انسانی فلسطین و جان اسرای اعتصاب کننده عقب نشینی کنیم، متوقف نشد.

وی از ملت فلسطین، امت اسلام و آزادگان جهان قدردانی کرد و گفت: این عهد ما است که همچون سپر محافظ، حامی ملت خود باشیم و همانطور که پیش از این نیز گفته ایم بار دیگر خطاب به دشمن می گوییم که اگر « برگردید، ما نیز بر می گردیم».

گفتنی است، طبق آمار وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در حملات رژیم صهیونیستی به غزه طی ۳ روز ۴۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳۶۰ نفر دیگر مجروح شده اند. براساس این آمار، ۱۵ نفر از شهدا کودک و ۴ نفر نیز زن هستند.