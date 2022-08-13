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۲۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۴۹

با حضور مدرسان انستیتو ملی بازی‌سازی؛

اردوی آموزشی بازی‌سازی برای علاقه‌مندان در کرمانشاه آغاز شد

اردوی آموزشی بازی‌سازی برای علاقه‌مندان در کرمانشاه آغاز شد

اردوی آموزشی بازی‌سازی (بوت کمپ) و رویداد گیم جم انستیتو ملی بازی‌سازی با حضور مدرسان حوزه‌های طراحی، هنری و فنی از امروز کار خود را در شهر کرمانشاه آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آموزشی بازی‌سازی کرمانشاه شامل ۳۰ ساعت آموزش فشرده بازی‌سازی است که از امروز با حضور گروه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی در پارک علم و فناوری کرمانشاه در حال برگزاری است و تا ۲۶ مرداد ادامه دارد.

این اردوی آموزشی با رویکرد حمایت از کشف استعدادهای ناشناخته صنعت بازی در مناطق مختلف کشور با همکاری مشترک بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، پارک علم و فناوری و همچنین اداره کل آموزش و پرورش استان در پارک علم و فناوری کرمانشاه در حال برگزاری است.

شرکت‌کنندگان در این اردو پس از اتمام فرآیند آموزش اولیه و تشکیل تیم، در قالب مسابقه بازی‏‌سازی (گیم‌جم) به رقابت با یکدیگر می‌پردازند تا بتوانند براساس آموزش‌های ارائه شده به تولید یک محصول دست پیدا کنند.

آئین اختتامیه و معرفی برگزیدگان بخش گیم جم این رویداد نیز ۲۶ مرداد برگزار می‌شود.

کد مطلب 5562019

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