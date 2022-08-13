به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آموزشی بازی‌سازی کرمانشاه شامل ۳۰ ساعت آموزش فشرده بازی‌سازی است که از امروز با حضور گروه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی در پارک علم و فناوری کرمانشاه در حال برگزاری است و تا ۲۶ مرداد ادامه دارد.

این اردوی آموزشی با رویکرد حمایت از کشف استعدادهای ناشناخته صنعت بازی در مناطق مختلف کشور با همکاری مشترک بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، پارک علم و فناوری و همچنین اداره کل آموزش و پرورش استان در پارک علم و فناوری کرمانشاه در حال برگزاری است.

شرکت‌کنندگان در این اردو پس از اتمام فرآیند آموزش اولیه و تشکیل تیم، در قالب مسابقه بازی‏‌سازی (گیم‌جم) به رقابت با یکدیگر می‌پردازند تا بتوانند براساس آموزش‌های ارائه شده به تولید یک محصول دست پیدا کنند.

آئین اختتامیه و معرفی برگزیدگان بخش گیم جم این رویداد نیز ۲۶ مرداد برگزار می‌شود.