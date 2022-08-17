رایزنی مقامات امارات و پاکستان درباره تقویت روابط دفاعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الخلیج آنلاین، «محمد بن زاید آل نهیان» رئیس امارات متحده عربی و ژنرال «قمر جاوید باجوا» رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان درباره تقویت همکاریهای مشترک میان دو طرف به ویژه مسائل دفاعی و راههای تقویت آن گفتگو کردند.
جاوید باجوا که در حال حاضر در ابوظبی پایتخت امارات به سر میبرد، به خاطر تلاشهای ویژه اش در حمایت از روابط دو جانبه، از طرف بن زاید «مدال اتحادیه» که دومین مدال امارات برای مسئولان کشورهای دوست به حساب میآید را دریافت کرد.
بر همین اساس، طرفین در این دیدار مسائل دو جانبه و تلاشهای برای تقویت همکاری به ویژه در مسائل دفاعی و تحولات منطقهای و بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
رئیس امارات در این دیدار بر عمق روابط تاریخی میان دو کشور و تمایل به تقویت این روابط تاکید کرد.
همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان نیز بر تمایل کشورش به تقویت همکاری با امارات در راستای منافع ملتهای دو کشور تاکید کرد.
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