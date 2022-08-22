خبرگزاری مهر – گروه استانها – مریم یاوری: حریق در چهار سوله کارخانه تولید فرش در شهرک صنعتی آران و بیدگل امشب اتفاق افتاد و همچنان ۲۰ گروه آتش نشانی در حال اطفای حریق هستند.
در ادامه گوشهای از تلاش آتش نشانان را مشاهده میکنید.
اصفهان – بیش از ۲۰ تیم آتش نشانی برای اطفا حریق در شهرک صنعتی فرش آران و بیدگل همکاری دارند.
خبرگزاری مهر – گروه استانها – مریم یاوری: حریق در چهار سوله کارخانه تولید فرش در شهرک صنعتی آران و بیدگل امشب اتفاق افتاد و همچنان ۲۰ گروه آتش نشانی در حال اطفای حریق هستند.
در ادامه گوشهای از تلاش آتش نشانان را مشاهده میکنید.
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