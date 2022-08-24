به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار شامگاه چهارشنبه در نشست خبری قبل از مصاف با مس رفسنجان با ابراز شادی از حضور هواداران اظهار داشت: بازی خیلی سختی است و ما قرعه سختی داریم. مقابل تیم باثبات مس رفسنجان بازی خواهیم کرد که تیم هماهنگی هستند.

وی افزود: این تیم مهره‌های خیلی باکیفیتی را به تیم‌شان اضافه کردند. اما باتوجه به اینکه سال پیش هم سرمربی دو تیم بودیم، شناخت خوبی از هم داریم. آنها را آنالیز کردیم و می‌دانیم سبک بازی سریع داریم و در بخش انتقال از دفاع به حمله خوب عمل می‌کنند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: سال پیش غفلت مقابل مس رفسنجان کردیم و در اصفهان بازی را از دست دادیم اما دور برگشت خوب کنترل کردیم و به پیروزی رسیدیم.

شناخت خوبی از مس رفسنجان داریم

تارتار اضافه کرد: شناخت خوبی داریم و امیدوارم فردا روز کم اشتباه بازیکنان ما باشد و امیدوارم آنها را خوب کنترل کنیم چون نفرات کلیدی در خط حمله دارند که می‌توانند هر لحظه نتیجه را تغییر بدهند.

وی با تقدیر از عملکرد دفاعی تیمش تصریح کرد: ما هم مدافعان بسیار خوبی در تیممان داریم و در دفاع خیلی خوب عمل کردیم و فکر کنم بازی نزدیکی باشد و ما برنده بازی باشیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با جدی خواندن مصدومیت باقرپسند ابراز داشت: متأسفانه سعید باقرپسند مصدومیتش جدی است و شاید چند ماهی با ما نباشد. خیلی از این بابت ناراحتیم، با شناختی که از او دارم مطمئنم خیلی زود برمی‌گردد و آدم قوی از نظر روحی است. ما منتظر او خواهیم ماند برای نیم فصل دوم.

سه صفر شدن بازی‌ها شایعه است

وی اضافه کرد: مصدومیت جزئی از فوتبال است و سعید باقرپسند در بازی ضربه خورد. مصدومیت در بازی هست و شما دیدید قبل از شروع بازی‌ها هم چند بازیکن رباط صلیبی دادند و به هر حال در فوتبال اتفاقات هست. بحث بدنسازی نیست و تیم ما به گواه کارشناسان در این دو بازی بیشترین میزان دوندگی را داشته.

تارتار در واکنش به احتمال شکست سه صفر مسابقات ذوب آهن تصریح کرد: این شایعه است و اصلاً نباید توجه کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص وضعیت داوری گفت: واقعاً من فکر می‌کنم خیلی برای فوتبال ما مهم است که وی‌ای آر بیاید. اشتباهات را هم سال پیش دیدید و هم این دو هفته و ما خودمان هم خیلی متضرر شدیم.

مس هم از داوری ضربه دیده

وی ابراز داشت: مس رفسنجان جز تیم‌هایی است که در این دو هفته از داوری متضرر شد اما در مجموع هیچ تیمی در این دو فصل از داوری متضرر نشده. امیدوارم آوردن وی‌ای آر شعار نباشد و رئیس آینده فوتبال ایران وی‌ای آر را اضافه کند چون این از الزامات فوتبال است.

تارتار تاکید کرد: الان یکسری کشورها که از نظر مالی و فوتبالی پایین‌تر از ما هستند، وی‌ای آر را آورده‌اند اما ما نداریم. هم داوران در مسابقات بین المللی صدمه می‌بینند و هم بازیکنان دچار اشتباه می‌شوند. اگر در کشور خودمان باشد ما در مسابقات بین‌المللی بهتر عمل خواهیم کرد.

وی در خصوص جانشین سعید باقرپسند گفت: به هر حال بد موقع باقرپسند مصدوم شد و قطعاً تأثیرگذار است. من با بچه‌ها صحبت کردم و باید زحمت بیشتری متحمل شوند و بیشتر تلاش کنند و کمبودهای اخیر هم اینکه سعید باقرپسند مصدوم شد و هم سینا اسدبیگی ما را تنها گذاشت، تأثیری نگذارد. هم بازیکنان و هم کادرفنی باید زحمت بکشند تا فصل خوبی داشته باشیم.